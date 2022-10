Dny otevřených ateliérů zvou na Vysočině i do dílny na hudební nástroje

Vysoká (Havlíčkobrodsko) - Někdy týden, jindy tři měsíce trvá výroba perkusních nástrojů v ateliéru Chantek v obci Vysoká na Havlíčkobrodsku. Dílna Václava Lindla se soustředí a ruční a originální výrobu. Pomáhá tomu i nevšední konstrukce některých nástrojů nebo kresby, kterými nástroje zdobí výtvarnice Martina Koumarová. Ateliér dnes Lindl zpřístupnil veřejnosti na Dnů otevřených ateliérů.

Asi před půl rokem začal vyrábět nástroje originální konstrukce. Jeho t-bong vychází z nástroje bongo cajon se dvěma tóninami, ale má o tón navíc, tvarem připomíná písmeno T. "Nevíme o tom, že by to někdy někde dělal," řekl Lindl. Originální je i cabong, který tvoří bongo cajon v klasickém cajonu, což jsou perkuse připomínající dřevěnou krabici, na které se při hraní sedí. Kombinace nástrojů umožnila přidat ke dvěma tóninám i basovou. Cajon neboli kachon je bedýnka s ozvučeným otvorem, ve které jsou laditelné struny.

Mezi nástroje, které v ateliéru vznikají, patří i davul, původně balkánský bicí nástroj. Podle Lindla ho v Česku využívají hlavně soubory, které se soustředí na středověkou hudbu. Jeho nástroje ale končí i v rukách jiných hudebníků, od country po metal. "Jdeme napříč celým spektrem, všichni si je dokážou zařadit do té své hudby," řekl Lindl.

Materiály, které Lindl na své hudební nástroje používá, jsou místní. Vedle různých druhů dřev jsou to také kozí a telecí kůže, které si sám činí.

Vůbec první buben vyrobil Lindl před 25 lety. "Protože jsem na svůj první buben neměl, tak jsem si ho udělal," řekl Lindl. Spokojený s ním ale nebyl, byl příliš těžký a hlavně neměl zvuk. Následovala řada dalších pokusů, jak se ke kvalitnímu zvuku pomocí dřeva a vyčiněné kůže dostat. Firmu na výrobu nástrojů založil před osmi lety. Věnuje se zakázkové výrobě. Vedle toho dál pracuje jako zámečník. "Protože nás to (výroba nástrojů) neživí, takže nám to nechává určitou svobodu v tom, že to děláme pořád s láskou," řekl Lindl.

Ateliér pojmenoval podle orangutanovi ovládajícím znakovou řeč, o kterém kdysi četl. "Hrozně se mi to líbilo, tak jsem začal výraz Chantek používat. Pak jsem začal zjišťovat, co to slovo je a zjistil jsem, že je to thajsky štěstí," řekl Lindl

Ateliér v domě číslo popisném 13 dlouhodobě spolupracuje na charitativních projektech. Nejnovější záměr počítá s tím, že výtěžek z prodeje každého 13. nástroje poputuje do Střediska rané péče Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Dny otevřených ateliérů se letos konají podvanácté. Díky nim se na Vysočině na víkend otevírá na 120 ateliérů a řemeslných dílen, zapojily se i umělecké školy nebo muzea. Podle koordinátora akce z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Ondřeje Neubauera je letošním spojujícím motivem akce umění jako jiskra naděje v temných dobách, jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvedá ducha. Podrobný seznam ateliérů s informacemi o tom, kdy je ještě lze navštívit, jsou dostupné na webu. Ateliér Chantek je přístupný jen dnes, někde otevřou návštěvníkům i v neděli.

Vysočina se myšlenkou seznámit veřejnost s regionální tvorbou přímým kontaktem s tvůrci inspirovala v Dolních Rakousích a v jižních Čechách. Na jihu Čech se umělecké ateliéry pravidelně otevírají po vzoru těch rakouských o tři roky déle než na Vysočině. Před 12 lety se stejně jako Vysočina připojil i Jihomoravský kraj. Obdobnou akci pořádá i Královéhradecký kraj, kde byla letos v červnu součástí česko-polské spolupráce.