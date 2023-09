Dny NATO v Mošnově navštívilo první den 100.000 lidí, lákala hlavně letadla

Mošnov (Novojičínsko) - Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR dnes na letišti v Mošnově na Novojičínsku navštívilo přibližně 100.000 lidí. ČTK to řekli pořadatelé akce, která bude v neděli pokračovat. Lidé mohli poprvé vidět například vrtulníky americké výroby AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, které si pořídila česká armáda, naopak derniéru má na akci jejich předchůdce, bitevní vrtulník Mi-24. Lákala i pětice letadel F-35 Lightning II, o jejichž koupi jedná Česko s USA. Na největší bezpečnostní přehlídce v Evropě se letos prezentují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z 19 zemí.

Program zahájilo před 09:00 vystoupení polské akrobatické skupiny Zelazny. Následovalo více než osm hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Desítky kusů letadel i další techniky mohli návštěvníci vidět na ploše areálu.

Dopoledne jako každoročně ucpaly silnice v okolí Mošnova ze všech stran kolony automobilů, ve kterých lidé čekali i déle než hodinu. Ta nejdelší měřila až devět kilometrů a táhla se od Studénky od dálnice D1.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve svém zahajovacím projevu řekl, že je třeba si připomenout důležitost členství v Severoatlantické alianci (NATO), které poskytuje výjimečné bezpečnostní záruky, jaké v minulosti Česko nemělo. Česká republika podle něj není v NATO černým pasažérem, který riskuje a spoléhá jenom na pomoc spojenců. Naopak je zodpovědným státem, svoji bezpečnost bere vážně a pomáhá, kde je třeba.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v Mošnově ocenil medailemi hasiče a záchranáře, kteří letos pomáhali hasit požár v Řecku. Součástí českých týmů v Řecku bylo na 140 lidí. "Hrdinové nejsou jenom v učebnicích dějepisů, hrdinové jsou tady vedle nás. Jsou to hrdinové, kteří v době, která není válečná, dělají na svých misích tu nejlepší reklamu České republice," řekl Rakušan.

Na akci se letos poprvé představili zástupci Portugalska a Lucemburska. Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni jezdí lidé z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z blízkého Polska. I díky tomu, že Polsko je letošní speciální partnerskou zemí Dnů NATO, bylo návštěvníků od severních sousedů ještě více než obvykle.

K nejatraktivnějším bodům programu patří každoročně vystoupení akrobatických skupin, letos jsou to polské skupiny Orlik a Zelazny a švýcarský PC-7 Team. Mezi největší lákadla patří letos letadla F-35 Lightning II. "Těší nás, že se naše akce stala první nejenom v České republice, ale v celé střední a východní Evropě, kde se prezentuje celkem pět nejmodernějších letounů páté generace F-35 A a B amerického a britského letectva," řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Na základě vojenského doporučení Česko jedná se Spojenými státy o koupi 24 letounů F-35 za maximálně 5,62 miliardy dolarů (asi 124 miliard korun). Ministerstvo obrany by mělo finální výsledek vyjednávání představit vládě do několika týdnů. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že akvizice letounů F-35 nebude znamenat zásadní zásah do rozpočtu.

"V prvních letech, kdy se čekají největší splátky, tak tyto největší splátky by v těch prvních letech neměly být ročně více než deset procent z rozpočtu ministerstva obrany, což je položka, kterou zvládneme, a za tu naši obranu a bezpečnost to stojí," řekla ministryně.