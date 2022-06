Dnešním dnem končí v Česku nouzový stav vyhlášený kvůli migraci z Ukrajiny

Praha - V Česku dnešním dnem po téměř čtyřech měsících skončí nouzový stav, který vláda vyhlásila kvůli migrační vlně z Ukrajiny. Státu a samosprávám umožňuje pružněji reagovat při ubytovávání lidí utíkajících před ruskou vojenskou invazí a umisťovat je i do některých prostor, kam by to jinak nebylo možné. Kabinet však v posledních týdnech prosadil několik novel zvláštních zákonů k migrační krizi, které umožní potřebná opatření uplatňovat i po konci nouzového stavu.

Úřady kvůli migrační vlně v době nouzového stavu zřídily národní a krajská asistenční centra na pomoc Ukrajině, která usnadnila registrace příchozích. Systém bude podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) minimálně v červenci fungovat stejně jako doposud. Vláda v prvním prázdninovém měsíci vyhodnotí, jak případně přijímání a pomoc uprchlíkům na krajské úrovni upravit. V Praze magistrát vysočanské centrum pro uprchlíky uzavřel v polovině června, argumentoval nepoměrně vyšším zatížením hlavního města.

Ubytovávání a registraci uprchlíků z Ukrajiny i po skončení nouzového stavu umožní novela, kterou ve středu podepsal prezident Miloš Zeman. Ministerstva a další úřady budou moci i nadále vyčleňovat budovy pro ubytování uprchlíků. Kraje mají s obcemi nadále zajišťovat běžencům nouzová přístřeší a bydlení.

Vláda o vyhlášení nouzového stavu rozhodla 2. března, platit začal o dva dny později původně na 30 dní. Koncem března prodloužila vláda po souhlasu Sněmovny stav nouze až do konce května, což vyvolalo spory, zda ústavní předpisy umožňují období prodloužit o více než 30 dní. Poslední prodloužení nouzového stavu na celý červen odsouhlasili poslanci 19. května. Od vlády dostali příslib, že o prázdninách již mimořádný stav nutný nebude díky nové legislativě.

S koncem nouzového stavu sníží na polovinu frekvenci svých jednání Ústřední krizový štáb, který bude nově zasedat jednou za dva týdny.