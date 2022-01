Dnešní testování na covid na školách odhalilo jen minimum případů

Praha - Další kolo testování na covid-19 dnes odhalilo ve školách, které oslovila ČTK, jen málo případů nákazy. Podle vládního rozhodnutí se od 3. do 16. ledna musí testovat všichni žáci a zaměstnanci základních a středních škol dvakrát týdně, konkrétně v pondělí a ve čtvrtek, a bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo měli koronavirus v posledním půlroce. Cílem je podle vlády včas zachytit nástup nakažlivější koronavirové varianty omikron a udržet ve školách prezenční výuku. Podle některých ředitelů ale nová pravidla znovu vnáší do testování zmatky.

Druhá největší základní škola v Plzni v Západní ulici s více než tisícovkou žáků, měla dnes osm žáků s pozitivních antigenním testem na covid. V pondělí byli dva takoví žáci, následný PCR test u nich ale pozitivitu nepotvrdil. Ve škole podle ředitele Radka Dolenského nyní není žádná třída v karanténě. "Ve třídách, kde měly dnes děti pozitivní test, budeme čekat, jak dopadne PCR test," uvedl ředitel.

Několik pozitivních výsledků testů bylo i v brněnských základních školách Sirotkova a Horní, konkrétně je měly tři, resp. dvě děti z různých tříd. Jejich spolužáci se tak budou muset do výsledku kontrolního PCR testu každý všední den testovat. "Organizačně to zvládneme, děti musí teď nosit roušky, jsou oddělené od ostatních tříd, mají vyčleněnou toaletu a zvláštní stoly v jídelně," řekl ředitel ZŠ Horní Martin Petržela.

Jeden pozitivní případ odhalily dnes testy v českobudějovické základní škole Pohůrecká, kam chodí 850 dětí a která patří mezi největší v Jihočeském kraji. Podle ředitelky Dany Walterové pozitivní antigenní test měla žákyně ze sedmé třídy, která by měla jet v pondělí na lyžařský kurz. "Pokud by pozitivní výsledek potvrdil i PCR test, museli bychom tím pádem lyže pro všechny zrušit," uvedla Walterová.

Minimum případů bylo i na chebských základních školách, podle zjištění ČTK jen na jedné z nich byl pozitivní test u jednoho žáka a jednoho učitele.

Na benešovských školách se podle místostarosty Zdeňka Zahradníčka (Volba pro Benešov) také neobjevilo žádné větší ohnisko koronaviru. "Testování zatím probíhá standardně, byly tam nějaké pozitivní případy, ale přesné informace nemám," řekl dopoledne Zahradníček.

Žádného covidem nakaženého žáka či zaměstnance neodhalilo testování v ostravské základní škole Pěší, liberecké ZŠ 5. května, pardubické základní škole Prodloužená, v ústecké Fakultní základní škole České mládeže nebo v Základní škole Na Karlově v Benešově. "Celá škola je negativní," řekl ředitel benešovské školy Svatopluk Česák.

V ostravské škole je podle ředitele Kamila Tabáška nyní i nižší nemocnost. Myslí si, že nový způsob testování a posílání dětí do karantény by mohl pomoci rychleji odhalit nakažené, na druhou stranu nová pravidla znovu vnesou do testování zmatky. V mnoha případech to podle ředitele bude i plýtváním testy, protože pokud se odhalí pozitivní případ a několik dnů se pak bude testovat celá třída a PCR test následně potvrdí pozitivitu, třída stejně půjde do karantény.

Postup při výskytu pozitivního antigenního testu ve škole se v pondělí a ve čtvrtek liší. Zatímco v pondělí se v takovém případě pro zbytek třídy nic nezmění, ve čtvrtek nastoupí spolužáci pozitivně testovaného do režimu s rouškami či respirátory ve výuce a testováním každý den. Pokud pozitivní antigenní test metoda PCR vyloučí, vrátí se třída do běžného provozu, v opačném případě děti odejdou do karantény.

"Velmi se nám ulevilo, protože opatření při pozitivním testu ve čtvrtek jsou jen velmi těžce realizovatelná," řekla Iveta Rejnartová, ředitelka liberecké ZŠ 5. května, která patří k největším v Liberci. Problémem podle ní není následné testování u spolužáků pozitivně testovaného, ale že se jim musí vyhradit toalety a zajistit homogenita třídy, což zejména na druhém stupni je těžké.

Pardubická škola Prodloužená jednou týdně dělá PCR testy. "Nemáme žádný pozitivní záchyt," řekla ředitelka Jana Smetanová. Škola tímto způsobem testuje od listopadu. PCR testy dětí platí zdravotní pojišťovny, rodiče mohou vybrat i antigenní. V předchozích měsících testy zjistily nejvíce 13 nakažených dětí v jednom dni ze 750. "Třídy pak musely být v karanténě a já jsem třeba děti dva měsíce neviděla třídu, ve které učím. Je to problém stále přecházet mezi běžnou a hybridní výukou," dodala Smetanová.