Dneska jsme prostě tahali za kratší konec my, přiznal Kovář

Bratislava - Čeští hokejisté sice před dnešním zápasem proti Rusku hovořili o tom, jak jim výhry nad obhájci titulu Švédy a Nory posílily sebevědomí, ale s úvodním buly proti sborné jako by se vytratilo. Jeden z nejzkušenějších hráčů týmu na mistrovství světa Jan Kovář přiznal, že výběr kouče Miloše Říhy byl v utkání horší.

"Asi jsme nastoupili s takovým přehnaným respektem. A bylo to vidět. Rusové měli hodně šancí a jen díky Bartesovi v bráně neskončila první třetina víc než těch 1:0," ocenil Kovář výborný výkon brankáře Patrika Bartošáka. "Dneska jsme prostě tahali za kratší konec my," prohlásil devětadvacetiletý útočník.

Sborná v některých pasážích český výběr jasně přehrávala. A zároveň ho dlouho nepouštěla do větších příležitostí. Právě písecký rodák měl tu největší za úvodních 40 minut, když Dmitrij Jaškin vystihl rozehrávku Rusů a posunul puk na Kováře, jenže jeho úmysl o bekhendovém blafáku dokonale přečetl Andrej Vasilevskij.

"Měl jsem to udělat jinak," mrzelo centra třetí útočné formace. "Asi jsem měl opravdu zvolit něco jiného. Ale teď už je člověk chytrý... Bohužel hned jak jsem vystřelil, tak jsem věděl, že mě gólman má. Pohlídal si to," konstatoval Kovář.

I přes dnešní porážku je podle něho šest bodů z devíti možných po úvodním nelehkém trojboji solidním základem do dalších bojů ve skupině. "Porazili jsme jednoho silného soupeře, s druhým jsme prohráli. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že budeme mít po třech zápasech šest bodů, určitě by se to bralo. Ale teď je škoda, že jsme do toho dneska vstoupili špatně a nedokázali dát ani gól," připustil Kovář.

Kolik sil stály tři těžké zápasy ve čtyřech dnech? "To uvidíme až v dalších zápasech. Teď jsou před námi dva dny volna, odpočineme si, rozebereme chyby a určitě musíme zapracovat na některých komponentech hry, ať jsou to přesilovky nebo vhazování. To dneska bylo špatné, musíme do toho jít znovu," zdůraznil Kovář.

Je rád za možnost nabrat síly. "Je fajn, že po těchto těžkých zápasech to volno máme. Trošku si od toho všeho hlavou odfrkneme. Musíme se však připravit na další část skupiny. Všichni víme, za čím si jdeme a jaký máme cíl. Takže určitě nebude problém se motivovat na papírově slabší soupeře, kteří nás čekají," ujistil Kovář.

Petr Voves nkr