České Budějovice - Sedmačtyřicetiletý hokejový fenomén Jaromír Jágr svým dalším galapředstavením pečetil postup Kladna zpět do extraligy po pěti letech. Majitel Rytířů se čtyřmi góly postaral o výhru v Českých Budějovicích a na konci druhé sezony protrápené zraněním si vychutnával úspěch.

"Dneska je Velký pátek, je velký den. Můj den. Celý den jsem byl kostele, na zápas jsem šel rovnou z něj. A ukázalo se to. Když je takový den, člověk by se neměl ničemu divit," řekl novinářům Jágr, který vyznává pravoslavnou víru.

Díky skvělému střeleckému výkonu se vyhoupl s 13 body i s 10 brankami z 10 zápasů do čela statistik baráže. Přiznal, že bylo těžké se vrátit do takové formy. "Hlavně jde o to, že jsem nehrál celý rok. Vlastně se dá říct, že dva roky. Protože ani v Calgary jsem toho moc neodehrál. A v sedmačtyřiceti nehrát dva roky, to ztratí jakýkoliv hráč. To by bylo těžké i pro Maria Lemieuxe nebo Wayna Gretzkého se vrátit," prohlásil Jágr.

"Odehrál jsem v základní části jenom čtyři zápasy, potom začalo play off. A znovu jsem se zranil. I když jsem to nikomu neříkal. Nemohl jsem trénovat. Až potom postupem času jsem se do toho dostával, měl jsem čas trénovat. I po nocích," navázal.

"Věřím tomu, že čím více trénuješ, tím lepší budeš. Jenom jsem čekal na svoji příležitost. Nevěřím tomu, že někdo jiný trénoval dvakrát denně s olověnými vestami. Takže jsem věděl, že se to musí ukázat. Byla to jenom otázka času," podotkl.

A velký podíl dával spoluhráčům. "Mám skvělého nahrávače Plekyho (Tomáše Plekance), Láďa Zikmund je obrovský bojovník, všechny puky vybojuje a dá je Plekymu. A on přihraje. Po nocích jsem trénoval střelu, takže jsme se doplňovali. Ale je to o štěstí," řekl Jágr.

Po dohánění tréninkového manka se cítil stále lépe. "To, že je člověk unavený, ještě neznamená, že nebude dávat góly. Důležité je, jak vám pomůžou parťáci. Je to i o štěstí. Měl jsem konečně šanci trénovat. Abych byl upřímný, ztrácel jsem kila. Už nemám 120, ale mám 112, 111. Osm kilo je znát. A jsem rád, že jsem neztrácel sílu. Takže jsem se cítil rychlejší a rychlejší, i když to třeba nevypadá. Ale pro mě je každý centimetr dobrý," uvedl.

Reagoval na slova kouče Václava Prospala, jestli by se Jágr představit na mistrovství světa na Slovensku. "Nemám čas," smál se. "Dělám si legraci. Neblbněte. Věřím, že bych tam ještě pár střídání dal, že bych se tam neztratil. Třeba proti Rakušanům, tedy jestli tam vůbec jsou... Ale vůbec ne. Jsem rád, že je sezona za mnou."

Byl šťastný, že se postup Kladnu po létech čekání povedl. "Pravděpodobně moc lidí nám šanci nedávalo na začátku sezony. Možná jsme neměli ani takové hráče, jak všichni říkali. Ale já jsem pořád věřil. I celé vedení. Že s hráči, které tady máme, se postupem roku budeme zlepšovat a tu nejlepší formu budeme mít v play off a v baráži, což se nám taky ukázalo. Myslím si, že to byl správný krok," prohlásil Jágr.

Užívá si se svými spoluhráči postupové oslavy už dvě kola před koncem baráže. "Asi bychom tomu nevěřili, kdyby nám to někdo řekl po prvních dvou kolech, kdy jsme neměli ani bod a skóre 0:7. Ale u nás v kabině jsme si pořád věřili," ujistil.

"Věděli jsme, že jsme nehráli špatně, akorát jsme nehráli moc chytře. Hráli jsme moc otevřeně, neproměňovali jsme šance. Extraligové týmy nám daly školu. Což nám pomohlo, poučili jsme se. Začali jsme hrát úplně jinak," připojil.

Podle něj hrály výborně všechny čtyři lajny Rytířů. "I když byla spousta hráčů, kteří chtěli mít větší čas na ledě. Ale já jsem se to snažil držet v normách. Snažil jsem se jim vysvětlit, že na to, abys hrál agresivní hokej po celých šedesát minut proti extraligovým týmům, tak musíš mít čtyři pětky, které budou mít krátká střídání a furt nadoraz," prohlásil.

"Nejde hrát na dvě tři lajny, to nejde zvládnout v klíčových momentech. Ukázalo se, že to byla pravda. My nemáme tak trpělivé hráče, máme jinou kvalitu, jiný systém. Takže musíme hrát agresivně celé utkání, na to potřebujeme čtyři lajny. Na to je třeba dobrá fyzička, což si myslím, že jsme měli," podotkl.

S potvrzením postupu hned jako majitel přemýšlí nad dalšími kroky. "Jedna věc je se tam dostat do extraligy, ale druhá tam odehrát důstojně sezonu. Já jako majitel už musím přemýšlet jinak než hokejisté. Hrozně rád bych se věnoval jenom hokeji, ale to nejde. V mojí hlavě toho tam šrotuje mnohem víc než u hokejistů," řekl.

Své rozhodnutí o pokračování kariéry jasně neoznámil. "Uvidíme. Nic neslibuju, ani neříkám, že ne. Záleží, jak se budu cítit, jaké budeme mít mužstvo a jak se nám bude dařit," prohlásil.

Chce sázet na úspěšný tým, který vybojoval postup. "Máme některé hráče, kteří jsou podepsaní. Spousta ještě ne. Já bych byl velice rád, kdybych se s většinou hráčů domluvil. Vím, že je to byznys. Uvidíme, jaké si budou klást podmínky a co my můžeme pro to udělat. Já týmu věřím, i v tom složení, jaké máme teď. Věřil jsem mu vždycky. I když všichni říkali, že jsem blázen," řekl a ocenil přínos dalších zkušených hráčů Petra Vampoly, Brendona Nashe či Andreho Lakose.

Majitel řady trofejí a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, dvojnásobný mistr světa i olympijský šampion z Nagana má za sebou další vítěznou misi. "Je to jedna z cestiček v mém životě. Nedávám tomu větší význam než vítězství ve Stanley Cupu. Všechno má svoje začátky, svoje konce. Všechno na sebe navazuje. Bez Stanley Cupu bych tady třeba nebyl. O těch věcech nepřemýšlím, beru život, jaký je. Snažím se užívat den po dni. Hele, denně umře v průměru 280 tisíc lidí. Takže pojďme si užívat každého dne, který tady máme," dodal Jágr.