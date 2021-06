Dnešek se čtyřmi oběťmi dopravních nehod přiblížil nejtragičtějším dnům roku

V Poličce na Svitavsku 11. června 2021 dopoledne havaroval nákladní vůz. Projel zábradlí na nábřeží a spadl do rybníka. Řidič zemřel. Příčinu vyšetřuje policie.

Praha - Dnešek se čtyřmi oběťmi dopravních nehod přiblížil nejtragičtějším dnům letošního roku v Česku. Nejvíce lidí zemřelo letos při autonehodách 24. května a 20. května, kdy bylo obětí v každém ze zmíněných dnů shodně pět. Vyplývá to z informací ČTK a statistik dopravní policie. Loni v nejtragičtějších dnech zemřelo při dopravních nehodách šest lidí. V roce 2020 byl celkový počet úmrtí při haváriích za rok rekordně nízký. Letos je zatím množství obětí nehod za období od ledna do května ještě nižší než minulý rok. Loni a letos byl ale pohyb omezen kvůli protiepidemickým opatřením.

Tři ze čtyř dnešních smrtelných nehod se staly dopoledne. U Hodonína narazil motorkář do svodidel a zemřel ještě před příjezdem policie. Byla také vážně zraněna žena, která s ním na motorce jela. Také při další havárii, u Valče na Karlovarsku, byl obětí motorkář a zemřel na místě. Bližší okolnosti nehody policisté nezveřejnili. Třetím zemřelým byl řidič nákladního auta, které v Poličce na Svitavsku prorazilo zábradlí na nábřeží a spadlo do rybníka. Řidič nejprve naboural do tří zaparkovaných aut a poté vyjel ze silnice.

Odpoledne pak srazilo osobní auto na chodníku ve Velkých Losinách na Šumpersku dva seniory. Osmasedmdesátiletá žena na místě zemřela, o rok starší muž byl převezen do nemocnice. Příčiny všech zmíněných nehod policisté vyšetřují.

Dnes policisté oznámili také další tragickou nehodu, které se ale stala ještě v noci na dnešek před půlnocí. Při havárii zemřel u Šternberka na Olomoucku osmnáctiletý řidič osobního auta, které z neznámých příčin sjelo mimo cestu na odstavné parkoviště, kde narazilo do zaparkovaného nákladního auta. Řidič zemřel na místě a další dva mladí lidé, jeho spolujezdci, skončili v kritickém stavu.

Na silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 460 lidí, což je o 87 méně než v roce 2019. Zároveň jde o nejnižší počet obětí od roku 1961, kdy policisté začali sestavovat ucelené statistiky nehod. Nejvíce zemřelých bylo v roce 1969, a to 1758. Letos je za prvních pět měsíců roku počet úmrtí při haváriích ještě nižší než loni. V roce 2020 zemřelo od ledna do května podle policejních statistik v Česku 176 lidí, kdežto letos 157. Za červen zatím včetně dneška letos zemřelo při nehodách 15 lidí. Loni bylo v červnu za celý měsíc mrtvých 46.

Představitelé policie letos v lednu novinářům řekli, že loňský počet obětí dopravních nehod výrazně ovlivnila pandemie nemoci covid-19. Vláda totiž kvůli šíření nemoci od loňského března opakovaně omezovala pohyb lidí, obchod, kulturu i třeba ubytování pro turisty, což značně utlumilo provoz na silnicích. I letos protiepidemická omezení pokračovala.