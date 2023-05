Dnešek byl zatím nejteplejším dnem roku, v Tuhani bylo 27,1 stupně

Praha - Dnešek byl zatím nejteplejším dnem letošního roku, teploty na dvacítce stanic překonaly hranici letního dne, tedy 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Tuhani na Mělnicku, kde meteorologové naměřili 27,1 stupně Celsia. ČTK to řekla pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Poprvé letos ČHMÚ zaznamenal letní den v pátek 5. května, tehdy to bylo ale na jediné stanici v zemi, a to v Plzni - Bolevci, kde bylo 25,2 stupně. Podle předpovědi vydrží v Česku letní počasí i na začátku příštího týdne.

Letní teploty si dnes lidé užili také ve Štítné nad Vláří na Zlínsku, kde teplota vystoupala na 26,2 stupně Celsia. Následovaly například stanice Vaňov v Ústí nad Labem a Doksany na Litoměřicku se shodnou teplotou 26,1 stupně. Podle ČHMÚ naměřilo letní den 20 ze zhruba 265 stanic, rekordy dnes žádné napadly.

Zatímco loni meteorologové zaznamenali první letní den rovněž v první půlce května, v předchozích letech to bylo dříve. V roce 2021 naměřili poprvé přes 25 stupňů Celsia už 31. března a předešlé dva roky na konci dubna.

V dalších dnech se bude v Česku ještě oteplovat. V neděli očekávají meteorologové nejvyšší denní teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia a v pondělí až 27 stupňů Celsia. Místy se mohou objevit přeháňky nebo bouřky.