Dnes zatím přibylo 50 nakažených, obětí je 138

Praha - Za dnešní den zatím v České republice přibylo 50 potvrzených případů nákazy koronavirem, celkem podle ministerstva zdravotnictví k 17:30 onemocnělo 5952 lidí. Pokud by jejich počet do půlnoci výrazněji nestoupl, šlo by o nejnižší denní přírůstek od 14. března, kdy se nemoc covid-19 potvrdila u 48 lidí. O víkendu jsou přírůstky ale obvykle nižší, protože i testů se dělá méně. Jejich dnešní počet ministerstvo zatím nezveřejnilo. Počet zemřelých s nákazou stoupl od rána o šest, celkem zemřelo v nemocnicích 138 pacientů. Uzdravených ministerstvo zdravotnictví eviduje 464, což je o 42 více než ráno.

Počet nových případů nákazy je dnes zatím výrazně nižší než v sobotu, kdy v Česku mezi nakažené přibylo 170 lidí, což byl zatím druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. V pátek, na který připadl státní svátek, přibylo za celý den 163 případů nákazy koronavirem. Testů bylo na Velký pátek 5431, v sobotu 4841. Ve čtvrtek i ve středu počet testů přesáhl 8000.

Podle trvalého bydliště pacienta zůstává nadále nejvíce lidí s nemocí covid-19 v Praze, a to 1428, tedy zhruba čtvrtina ze všech případů v zemi. Následuje Středočeský kraj se 720 případy a Moravskoslezský kraj s 671 případy. Nejméně nakažených je v Jihočeském kraji, podle aktuálních údajů 149. Praha má také největší podíl výskytu lidí s covid-19 v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel hlavního města připadá zhruba 104 případů covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to 92 na 100.000 obyvatel. Na jihu Čech je to jen něco přes 23 případů na 100.000 obyvatel.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes v České televizi uvedl, že po příští sobotě a neděli očekává nárůst počtu infikovaných. Důvodem je porušování disciplíny v dodržování protiepidemických opatření o velikonočním volnu. Podle Prymuly lidé, zejména ve větších městech, podlehli v pátek, v sobotu a dnes euforii a ve slunečném počasí se vydali ven. Část z nich při tom nedodržela uložená opatření včetně nošení roušek a rozestupů. Uvolnění pravidel podle Prymuly nicméně vláda musela před svátky riskovat, protože lidé nemohou být čtyři dny zavřeni. Dopady bude možné pozorovat za týden, dodal.

Mezi dnes zemřelými s nákazou je například muž narozený v roce 1943, který také trpěl chronickou obstrukční plicní nemocí. Bezprostřední příčinou úmrtí nákaza koronavirem nebyla, sdělila ČTK mluvčí pražské Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánková.

Hospitalizováno bylo v sobotu 442 pacientů s koronavirem. U 87 z nich, tedy zhruba pětiny, mělo onemocnění těžký průběh vyžadující intenzivní péči. Více než třetina z nakažených, kteří byli v nemocnici, se už uzdravilo, nebo bylo propuštěno do domácí karantény. Údaje za neděli budou zveřejněny v pondělí ráno.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Den Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 4. dubna 6134 282 5. dubna 4710 115 6. dubna 6233 235 7. dubna 7434 195 8. dubna 8164 295 9. dubna 8009 257 10. dubna 5431 163 11.dubna 4841 170

zdroj: ministerstvo zdravotnictví