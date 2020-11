Dnes zatím 1406 případů, opět méně než před týdnem

Praha - V Česku dnes do 18:00 přibylo 1406 potvrzených případů nemoci covid-19, o 435 méně než minulé pondělí za stejnou dobu. Oproti neděli, kdy za celý den laboratoře evidovaly 1074 nakažených, je už nyní nárůst vyšší. O víkendu se ale obvykle testuje méně než ve všední den. V neděli provedly laboratoře 6319 testů, pozitivních bylo 17 procent, což je nejnižší podíl od 3. října. Do statistik oproti ranním údajům přibylo také 135 úmrtí s covidem-19, celkem zemřelo 8273 lidí. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Koronavirem se v Česku od začátku epidemie nakazilo více než 521.000 lidí, přes 85 procent z nich už se uzdravilo. Aktuálně se s nákazou potýká téměř 68.000 lidí, u většiny z nich má onemocnění covid-19 lehčí průběh. Hospitalizovaných bylo podle posledních údajů k neděli 4504 pacientů, o 61 méně než v sobotu. Počet pacientů v těžkém stavu se snížil o 33 na 656. Množství hospitalizovaných v poslední době vytrvale klesá. Od začátku listopadu, kdy byly počty hospitalizovaných rekordní, se množství lidí s covidem-19 v nemocnicích snížilo skoro o polovinu.

Postupně klesají i počty zemřelých. V minulém týdnu v pracovní dny umíralo kolem 120 lidí denně, na sobotu připadá zatím 100 obětí, na neděli 76 a na dnešek 51. Údaje o množství úmrtí za poslední dny však ministerstvo většinou zpětně navyšuje. Na začátku listopadu byly denní nárůsty zemřelých i přes dvě stovky.

Index protiepidemického systému PES zůstal dnes osmý den v řadě na 57 bodech, což odpovídá třetímu stupni pohotovosti z pěti. Zatím ale v Česku stále platí opatření proti covidu-19 odpovídající čtvrtému stupni. Vláda v neděli rozhodla, že třetí stupeň pohotovosti bude platit až od čtvrtka 3. prosince. Budou tak moci otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu. U škol bude třetí stupeň opatření platit až od pondělí 7. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes na tiskové konferenci po jednání vlády také řekl, že v pátek 4. prosince by mělo být zahájeno dobrovolné testování učitelů.