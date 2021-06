Dnes začíná astronomické léto, den bude nejdelší a noc nejkratší

Praha - Dnes začíná astronomické léto. Nastane v 05:32, kdy Slunce vstoupí do znamení Raka a na severní polokouli nastane letní slunovrat. Na své pomyslné dráze tak Slunce dospěje do nejsevernějšího bodu a začne se vracet k rovníku. Noc tedy bude nejkratší v roce a den nejdelší. Po dnešku se bude den zkracovat až do zimního slunovratu.

Podle předpovědi meteorologů má začátek astronomického léta provázet polojasné až oblačné počasí, na většině území se posléze však zatáhne a bude pršet, místy se mohou objevit bouřky. Denní teploty by měly být dnes ještě vysoké, kolem 30 stupňů. V dalších dnech se ochladí.

Astronomické léto je období od letního slunovratu do podzimní rovnodennosti, na jižní polokouli je v tuto dobu naopak astronomická zima. Klimatologické léto trvá od 1. června do 31. srpna.

Přesný čas začátku astronomického léta vědci pro každý rok vypočítávají. Mezi jednotlivými roky jsou několikahodinové rozdíly. Většinou nastává letní slunovrat 21. června, výjimečně je o den dříve. Velmi vzácně může slunovrat nastat také 19. nebo 22. června. Důvodem měnícího se počátku léta je nepřesnost kalendářního roku, který trvá 365 dnů. Země oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Nepřesnost v kalendáři vyrovnávají přestupné roky.

Letní slunovrat byl významným okamžikem, který vnímaly zejména staré národy. Některé staré chrámy, například v egyptském Karnaku, byly orientovány podle okamžiku východu či západu Slunce v období slunovratu.