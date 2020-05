Dnes večer začne vysílat zpravodajská CNN Prima News

Praha - Dnes v 18:55 začne vysílat nová celoplošná zpravodajská televize CNN Prima News. Stanice nabídne téměř 30 pořadů. Do konce roku chce kanál dosáhnout sledovanosti 1,5 procenta ve skupině 15 až 69 let. Roční náklady na provoz vyjdou na stovky milionů korun. Uvedli to zástupci Primy.

Prvním odvysílaným pořadem nové televize bude dnes večer hlavní zpravodajská relace moderovaná Pavlem Štruncem a Veronikou Kubíčkovou. Televize dále nabídne divákům talkshow Markéty Fialové Silný hlas či dokument Pod rouškou, mapující, koho zasáhla pandemie koronaviru nejcitelněji, a kdo naopak těží z obchodu se strachem. Aktuální témata dne probere pořad 360° Pavlíny Wolfové a od 22:25 bude následovat blok pořadů stanice CNN International.

Vlastní obsah bude kanál nabízet od 06:00. Dvakrát denně, v 09:30 a 17:30, je na programu interview s hostem. Zprávy bude televize vysílat až na výjimky každou hodinu. Dění uplynulého dne shrnou hlavní hodinové zprávy v 18:55 a pořad 360°.

CNN Prima bude vysílat z jednoho z nejmodernějších televizních studií v Evropě v novém sídle společnosti na pražské Vinici. Celková plocha studia je téměř 300 metrů čtverečních. Prostoru dominuje moderátorský pult se zabudovanou LED obrazovkou, hned za ním je jeden z několika velkých studiových LED panelů. Studio má jako jediné v zemi dvě patra, z horního bude možné vysílat a také vstupovat živě do programu. Barevnost studia odpovídá logu CNN Prima News, tedy modrá, červená a bílá.

Záměr spustit čistě zpravodajskou televizní stanici oznámila Prima loni v dubnu. CNN Prima News se stane devátou stanicí v portfoliu skupiny Prima. Konkurovat jí budou stanice ČT24 nebo portál Seznam Zprávy.

CNN Prima NEWS funguje na základě smlouvy s divizí CNN International Commercial (CNNIC), která poskytuje licenci k používání značky CNN a k přístupu k obsahu a tvorbě programu v rámci celého portfolia CNN.

CNN Prima NEWS bude k dispozici zdarma po celé ČR v rámci pozemního vysílání DVB-T v regionální síti 8, v DVB-T2 přechodové síti 12 a ve finální síti DVB-T 22. Vysílání nového kanálu zajistí také satelitní provozovatelé, kabeloví operátoři i internetové televize.