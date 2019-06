Dnes to bylo trápení, vůbec mi to nešlo, litoval Krpálek

Minsk - Judista Lukáš Krpálek prohrál na Evropských hrách v Minsku zápas o bronz a ještě několik minut po zápase bylo na jeho tváři znát velké zklamání. S turnajem, který byl pro judisty zároveň mistrovstvím Evropy, se rozloučil s bilancí dvou výher a dvou porážek, hlavně však nebyl spokojený se svým výkonem.

"Dnes jsem se celý den trápil, nebyl jsem to já. Od prvního zápasu až do posledního, bylo to hodně špatné. Já jsem doufal, že by to mohlo vyjít, ale v boji o bronz jsem si ani neškrtl," řekl Krpálek ČTK a Českému rozhlasu.

Olympijský vítěz z Ria zahájil turnaj hladkým vítězstvím nad Ukrajincem Andrijem Kolesnykem, ale cítil, že to není ono. "Celkem jsem vyhrál dva zápasy na zemi, v postoji jsem hrozně ztrácel a vůbec jsem se nechytal. Díky zemi jsem se dostal do bojů o medaili, ale tam to nešlo. Pro mě to dnes bylo utrpení," přiznal Krpálek.

Osmadvacetiletý judista v boji o bronz podlehl Henku Grolovi z Nizozemska na ipon. Stejný soupeř jej porazil i před čtyřmi lety ve finále prvních Evropských her v Baku. "Nemohl jsem si ho chytit a na druhou stranu jsem se mu nemohl zaboha vytrhnout. Nalézt do chvatu už vůbec ne. Dnes to prostě nevyšlo," dodal.

Grol získal hned v úvodu bod za wazari a Krpálek marně útočil. I díky tomu soupeř duel v samém závěru rozhodl. "Už jsem do toho šel s tím, že nemám co ztratit. Samozřejmě, že jsem to chtěl zvrátit, dal jsem do toho maximum, ale prostě to nešlo. Čím více jsem chtěl, tím marnější to bylo. Hnal jsem se do hlubin," řekl Krpálek.

Uvědomoval si, že páté místo je pro řadu sportovců úspěch, on však jako úřadující kontinentální šampion chtěl více. "Musím dát hlavu vzhůru a připravovat se dál. Za 14 dní bych měl startovat na Grand Prix v Montrealu a v srpnu je mistrovství světa. Tam se rozhodně takhle špatně cítit nemůžu. Doufám, že jsem si to vybral," přál si rodák z Jihlavy.

Nezdar v boji o bronz jej mrzel i proto, že nepotěšil velkou skupinu českých sportovců, která jej přijela do arény podpořit. "Chtěli vidět medaili a o to mě to mrzí více, že jsem předvedl tohle a nebyl jsem schopný Holanďana ani ohrozit. Byli slyšet a za podporu jim všem děkuji," dodal Krpálek.