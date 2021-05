Dnes se registrovalo k očkování přes 100.000 lidí ve věku 30 až 34 let

Praha - Od zahájení registrací k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 30 až 34 let v noci na dnešek se jich do 15:30 přihlásilo přes 100.000. Na twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Počáteční zájem je tak o něco vyšší než u lidí ve věku 35 až 39 let, ale nižší než u předchozí skupiny 40 až 44 let. Registrace byly opět spuštěny už před půlnocí.

Lidí ve věku 30 až 34 let žije v Česku přes 722.000. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo asi 66.000 z nich. Přednostně se mohli nechat naočkovat zdravotníci, učitelé a další vybraná povolání nebo chronicky nemocní. Od 1. června by se už mohli začít hlásit k očkování lidé starší 16 let, tedy všichni, pro které jsou vakcíny v současné době schválené. Brzy se čeká i povolení pro starší 12 let.

Celkově se k očkování proti novému typu koronaviru může registrovat jen na základě věku přes sedm milionů lidí. Podle odborníků je pro navození kolektivní imunity potřeba, aby se nechalo očkovat alespoň 70 procent populace, tedy přibližně 7,5 milionu lidí. Za skoro pět měsíců od začátku vakcinace podali zdravotníci očkovací látku 3,5 milionu lidí, tedy zhruba třetině. Na první dávku nebo přidělení termínu očkování čeká asi 850.000 osob.

Očkování je spolu s negativním testem a lhůtou 180 dní od prodělání nákazy způsobem, jak mohou lidé prokázat svou bezinfekčnost. U očkování nově stačí 21 dní od první dávky, což někteří odborníci kritizovali. Takové potvrzení je třeba pro účast na hromadných akcích nebo při využívání některých služeb. U sebe ho musí mít také hosté restauračních zahrádek, provozovatelé je ale nemusí kontrolovat.