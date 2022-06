Dnes se bude volit nový šéf českého hokeje, favoritem je Hadamczik

Praha - Na konferenci Českého svazu ledního hokeje v Praze se dnes bude volit nový předseda. Nástupce Tomáše Krále, jenž se rozhodl ve funkci prezidenta skončit po 14 letech, vzejde z pětice Otakar Černý, Alois Hadamczik, Dominik Hašek, Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr. Favoritem podle kurzů sázkových kanceláří v posledních dnech je bývalý reprezentační kouč Hadamczik. Dějištěm konference je od 11:00 Clarion Congress Hotel Prague.

ČTK bude dnes živě vysílat TK nově zvoleného předsedy hokejového svazu. Volební jednání začíná v 11:00, čas TK bude upřesněn během dne.

Mezi navrženými kandidáty původně - a trochu překvapivě - figuroval ještě Petr Bříza. Současný viceprezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) i ČSLH se ale nakonec rozhodl nekandidovat. Jako důvod bývalý reprezentační brankář uvedl, že se chce soustředit na práci v IIHF a organizaci mistrovství světa v roce 2024. Sám je totiž šéfem organizačního výboru šampionátu, který budou hostit Praha a Ostrava.

I všech pět zbývajících osobností, jejichž nominace předložily ve stanovené lhůtě oprávněné subjekty, jimiž jsou členské kluby a krajské výkonné výbory ČSLH, má za sebou bohaté hokejové zkušenosti.

Černý to jako hráč dotáhl do domácí nejvyšší soutěže, dlouho pracuje jako manažer mládežnických reprezentací, ale i jako manažer Síně slávy českého hokeje. Hadamczik působil dlouhá léta jako kouč, a to včetně reprezentačních týmů do 18 a 20 let. S národním týmem získal bronz na olympijských hrách a stříbro a dva bronzy na světových šampionátech.

Hašek, Ščerban a Šlégr mají za sebou velmi úspěšné hráčské kariéry. Hašek byl jedním z hlavních strůjců olympijského zázraku v Naganu, kde spolu s ním slavil historický triumf i Šlégr, člen prestižního Triple Gold Clubu za vítězství na OH, MS i ve Stanleyově poháru. Rovněž Ščerban je medailistou z OH i MS. Spolu se Šlégrem patří v současnosti mezi členy výkonného výboru ČSLH. Ščerban je také dlouholetým jednatelem Dukly Jihlava, Šlégr působil ve funkci generálního manažera v Litvínově.

Vzhledem k volbě prezidenta rozhodl výkonný výbor již dříve také o tom, že konference zvolí i nástupce za členy, jejichž mandát předčasně skončí, ačkoli podle stanov může nahradit až čtyři z nich kooptací.

Vedle Krále, jenž vedl český hokej od roku 2008 a odchod z funkce oznámil loni v září po zveřejnění informací, že za minulého režimu spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB, rezignoval již dříve na funkci člena výkonného výboru jeden ze tří viceprezidentů Libor Zábranský. Další místo by se uvolnilo v případě, že by se novým šéfem svazu stal jeden z dvojice Ščerban, Šlégr. Na uvolněná místa členů výkonného výboru byli nominováni Černý, Petr Dědek, Ctibor Jech a Aleš Kmoníček. Dědek se nakonec rozhodl nekandidovat.

O novém šéfovi ČSLH rozhodnou delegáti s hlasem rozhodujícím, jimiž jsou na konferenci prezident ČSLH (1), viceprezidenti ČSLH (3), předseda dozorčí rady ČSLH (1), zástupci Tipsport extraligy (14), zástupci Chance ligy (14), zástupci II. ligy ČR (14), zástupci krajských výkonných výborů ČSLH (14) a zástupce ligy žen (1). Protože ale prezident a jeden z viceprezidentů ČSLH rezignovali, je jejich nástupce oprávněno volit 60 delegátů.

V případě, že by první kolo volby prezidenta ČSLH nerozhodlo a žádný z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů, bude následovat další kolo, do něhož postoupí dva kandidáti s nejvyšší podporou.

Členem výkonného výboru místo Zábranského bude zvolen kandidát, který obdrží v jednom kole volby nejvíce hlasů. Případná další uvolněná místa připadnou kandidátovi nebo kandidátům, kteří se umístí za ním. Podle návrhu volebního řádu bude volba prezidenta i členů výkonného výboru tajná.

S cílem sjednotit funkční období prezidenta a výkonného výboru ČSLH bude současně navrženo, aby byli prezident a nový člen či členové výboru zvoleni stejně jako stávající vedení s mandátem do roku 2024, kdy se uskuteční řádná volební konference.

Podle prognóz bookmakerů vzejde nový šéf tuzemského hokeje z dvojice Hadamczik, Šlégr. Ačkoliv byl Šlégr po Břízově odstoupení dlouhou dobu hlavním favoritem, situace se v tomto týdnu zcela otočila. V roli výrazného favorita je Hadamczik před Šlégrem, podle kurzů jsou zbývající tři kandidáti Ščerban, Černý a Hašek prakticky bez šance na zvolení.