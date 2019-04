Praha - Dnes odpoledne projedou Prahou účastníci tradiční Velké jarní cyklojízdy, při které upozorní na problematická místa v hlavním městě. Cyklisté vyrazí ze čtyř různých směrů a potkají se na náměstí Jana Palacha. Společně pak budou pokračovat do Karlína. Happening propagující cyklistiku ve městě pořádá spolek Auto*Mat.

Trasa se dotýká problematických míst vnitřního města. Vede po Smetanově nábřeží, kde je podle spolku potřeba zajistit bezpečný cyklistický průjezd přes centrum, na Severojižní magistrále město dlouhodobě odkládá úpravy zlepšení podmínek pro pěší, přes křižovatku Vltavská nebo koridorem Městského okruhu v Libni. Cyklojízda končí v Karlíně, kde se vede spor o zrušení cykloobousměrky.

Pořadatelé účastníky cyklojízdy upozorňují na pravidla, která musí dodržovat. Cyklisté mají použít povinnou výbavu, nejezdit po chodníku, nepít alkohol a mají se chovat slušně a ohleduplně. Peloton má dle pořadatelů držet pohromadě. Trasy a další informace naleznou zájemci na webu.

Cyklojízda předznamenává výzvu Do práce na kole, do které se do středy registrovalo zhruba 18.000 účastníků ze 45 měst. Více než 5000 účastníků, kteří budou v květnu cestovat do práce na kole, pěšky či poklusem, je z Prahy.