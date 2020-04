Dnes přibylo zatím 6 případů koronaviru, vyléčených je 2152

Praha - V Česku bylo od půlnoci do dnešního večera potvrzeno jen šest případů nákazy novým koronavirem, celkem jich ministerstvo zdravotnictví eviduje od vypuknutí epidemie 7138. Definitivní čísla zveřejní ve čtvrtek ráno. Pokud by se údaje výrazně nezměnily, byl by to nejnižší denní nárůst od 9. března, kdy laboratoře oznámily také jen šest infikovaných. Lidí vyléčených z covid-19 přibylo od středečního večera 163 na 2152, počet zemřelých stoupl o dva na 210. Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ve středu nových případů nákazy přibylo 99, v úterý 133. Celkově bylo k dnešnímu ránu provedeno 195.725 testů včetně opakovaných u stejného člověka, přičemž ve středu 8807, dosud nejvíc za jeden den. Mezi testovanými bylo 1,12 procenta pozitivních, což je nejméně od 4. března. Podíl nových případů na počtu testů v daném dni se v neděli a v pondělí dostal nad dvě procenta, v úterý byl 1,6 procenta.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek na dnešní tiskové konferenci uvedl, že podle modelu bude na konci dubna v Česku zhruba 7800 případů s covid-19. Před týdnem odhady hovořily o 10.000 nakažených na konci měsíce. Většina pacientů podle Duška zemřela na jiné onemocnění, ale byli na covid-19 pozitivní. Vláda má dnes večer rozhodnout, zda bude rychleji, než plánovala, otevírat obchody, služby či umožňovat veřejné akce.

Aktuálně nemocných je v zemi 4776 lidí. Hospitalizovaných s nemocí covid-19 bylo ve středu 401, z toho 76 pacientů bylo v nemocnici v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči. Jako vyléčení nebo do domácí karantény dosud odešlo z nemocnic 517 lidí.

Největší počty případů covid-19 jsou dlouhodobě v Praze. V hlavním městě bylo zaznamenáno podle ministerstva k dnešnímu večeru 1663 potvrzených případů nákazy koronavirem. Hlavní město má také největší podíl nakažených k počtu obyvatel. Na 100.000 obyvatel tam připadá zhruba 122 případů covid-19. Druhý největší výskyt covid-19 má Olomoucký kraj, kde připadá na 100.000 obyvatel 105 případů.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. První člověk nakažený koronavirem zemřel z 22. března.