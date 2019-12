Dnes poprvé vzlétl letoun L-39NG, který Aero dodá zákazníkovi

Odolena Voda (u Prahy) - Dnes vzlétl první letoun L-39NG vyrobený firmou Aero Vodochody, který je určen k prodeji. Jedná se už o druhý letuschopný stroj. První prototyp L-39NG vzlétl již loni v prosinci. Celkem už Aero vyrobilo čtyři kusy tohoto typu letounu, řekla dnes ČTK mluvčí firmy Tereza Vrublová. Dnešní let trval zhruba půl hodiny. Letoun se sériovým výrobním číslem 7004 pilotovali firemní testovací piloti Vladimír Továrek a Vytautas Požela. Letoun 7004 je zároveň první L-39NG sestavený v souladu s finální specifikací pro sériovou výrobu.

"Letoun 7004 se nyní podle plánu připojil k 7001 a k technologickému demonstrátoru v letovém programu, abychom mohli zrychlit průběh letových testů a podle plánu dokončit certifikaci na pokročilý cvičný letoun ve třetím čtvrtletí roku 2020," uvedl prezident Aera Dieter John.

Výroba čtyř strojů trvala zhruba dva roky. Podle prezidenta společnosti je L-39NG jedním z mála programů vývoje cvičných letounů na světě, který bude využívat pro letové zkoušky a ukázkové lety pro zákazníky hned tři letouny. Nyní jsou vyrobeny tři prototypy. Jeden je určený na letové zkoušky, jeden na statické zkoušky pevnosti a jeden na únavové zkoušky. Třetí z nich byl dokončen jen před několika dny. Trup již byl převezen do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, křídlo bude následovat za několik týdnů a zkoušky začnou počátkem roku 2020. Prototyp určený ke statickým zkouškám prochází testy od června 2019 a zkušební program by měl trvat do poloviny roku 2020.

Certifikaci na pokročilý cvičný letoun podle firmy stroj získá zřejmě ve třetím čtvrtletí roku 2020. Certifikace na lehký bojový letoun by měla být dokončena v druhé polovině roku 2021.

Aero má podepsaný kontrakt na dodávku čtyř letounů ve verzi Light Attack do Senegalu. O čtyři pokročilé cvičné letouny má pak zájem státní podnik LOM Praha, ale kontrakt dosud nebyl uzavřen. Řeší se jeho podmínky. Na zářijových Dnech NATO ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že by byl rád, kdyby byl model kontraktu dohodnut ještě letos. Zpočátku se podle něj počítá se čtyřmi kusy letounů pro výcvik armádních pilotů. Na dodání dalších letounů má Aero podepsané obchodní dohody, nejedná se ale o finální kontrakty.