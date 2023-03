Dnes končí povinnost mít zimní pneumatiky, Besip varuje před uspěcháním přezutí

Praha - Motoristům dnes končí povinnost mít na autě zimní pneumatiky. Podle Besip by však řidiči neměli přezutí na letní gumy, které mají jiné vlastnosti než ty zimní, zbytečně uspěchat. Stále totiž přetrvává riziko mrazů, které by mohly motoristy na silnicích překvapit. Vhodná doba pro přechod na letní pneumatiky je podle expertů v případě dlouhodobých teplot nad sedm stupňů. V takovém případě by zase řidiči neměli otálet s přezutím auta. Dnes o tom informoval Besip.

V České republice musí řidiči ze zákona používat na autě zimní pneumatiky v době od 1. listopadu do 31. března, a to v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tak stane. Použití zimních pneumatik v některých úsecích za jakýchkoliv podmínek pak nařizuje také dopravní značení.

"Zákonná povinnost k zimním pneumatikám sice končí dnešním dnem, ale je důležité si uvědomit, že vzhledem k aktuálním podmínkám a předpovědi počasí na nadcházející dny stále na většině míst musí řidiči počítat spíše se zimními podmínkami. Tedy sněhem, námrazou a teplotami pouze pár stupňů nad nulou, zejména po ránu. Při takových podmínkách je rozhodně žádoucí mít zimní pneumatiky na autě stále obuté,“ uvedl vedoucí Besip Tomáš Neřold.

Vhodný čas pro přezutí pneumatik ze zimních na letní jsou podle Besip při počasí, kdy se teploty drží trvale nad sedm stupňů. Zároveň by však řidiči neměli přezutí odkládat až do období velkého tepla. Letní pneumatiky totiž Besip mají při vyšších teplotách lepší přilnavost než zimní.

Besip rovněž apeluje na kvalitu použitých pneumatik. Oproti zimních se letní gumy liší strukturou, složením gumy a dezénem běhounu. Letní pneumatiky u všech vozidel musí mít minimální hloubku dezénu 1,6 milimetru. Výjimku mají pouze skútry a mopedy s přípustnou hloubkou jednoho milimetru.

Přezutí pneumatik se řidičům proti minulosti zřejmě prodraží. Podle údajů serveru Pneumatiky.cz ze závěru loňského roku zimní a celoroční pneumatiky už loni zdražily meziročně v průměru o 13 procent. Ceny zvýšily i pneuservisy, a to přibližně o desetinu. Důvodem zdražování jsou vyšší výrobní náklady i růst cen energií.