Dnes končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí, lze odložit

Praha - Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Vyplývá to z informací Generálního finančního ředitelství. Poplatníci, kteří se dostali v souvislosti s koronavirem do tíživé situace a nemohou daň uhradit v řádném termínu, mohou příslušný finanční úřad požádat o posečkání daně nebo o její úhradu ve splátkách, upozornila finanční správa. Při podání žádosti do 31. července přitom nebudou platit správní poplatek 400 korun.

Finanční správa rozesílala v uplynulých týdnech vlastníkům nemovitostí složenku k zaplacení daně. Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště, na pokladně finančního úřadu i bezhotovostně. Placení daně je také možní si nastavit prostřednictvím SIPO. Lidé, kteří nemají SIPO ani datovou schránku, mohou dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat na finančním úřadu.

Nepřesáhne-li výše daně 5000 korun, je v dané lhůtě splatná najednou. Je-li vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, ale poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Platit daň z nemovitosti je ale třeba každý rok.

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 10,93 miliardy korun, předloni to bylo 10,83 miliardy.