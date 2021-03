Dnes dopoledne začíná jaro, počasí ale bude ještě pár dnů zimní

Praha - Dnes začíná astronomické jaro. Zhruba v půl jedenácté dopoledne stane střed slunečního kotouče přesně nad zemským rovníkem a nastane jarní rovnodennost. Noc a den budou tedy přibližně stejně dlouhé. Až do červnového letního slunovratu se pak bude den prodlužovat. Letošní začátek jara ale podle meteorologů bude spíš připomínat zimu. Zimní počasí v Česku podle meteorologů vydrží do konce týdne, jaro se začne pozvolna prosazovat až v příštím týdnu.

Do Česka stále proudí studený a vlhký vzduch od severu. Přináší kromě velké oblačnosti i sníh. O víkendu by mělo sněžení postupně ustávat a od úterý se začne oteplovat. Ve druhé polovině příštího týdne se teploty přes den mohou dostat i ke 13 stupňům Celsia. Jaro už tento rok připomínalo počasí v posledním únorovém týdnu, kdy teploty vystoupaly až ke 20 stupňům a padaly teplotní rekordy. Poté se ale zima vrátila.

Astronomové považují za počátek jara okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí nebeský rovník. To dnes nastane v 10:37. Datum jarní rovnodennosti nejčastěji vychází na 20. března. Dříve to bylo často 21. března, ale v 21. století se tak stalo naposledy v roce 2011 a znovu bude tento den uveden jako začátek jara až v roce 2102. Vzácně může astronomické jaro začít už 19. března - naposledy se to stalo v roce 1796, znovu to nastane v roce 2048. Ke konci století se budou 19. a 20. březen jako první jarní dny vyskytovat stejně často. Střídání je způsobeno přestupnými roky.

Na rozdíl od astronomického jara má takzvané meteorologické jaro pevně stanovený začátek i konec. Každoročně začíná 1. března a končí posledním květnovým dnem. Vědci rozlišují také vegetační jaro, které připadá na dobu, kdy průměrné denní teploty vystoupí nad pět stupňů, a končí s nástupem průměrných denních teplot nad 15 stupňů Celsia. Loňské jaro skončilo podle měření pražského Klementina s průměrnou teplotou 11,3 procenta ve třetí desítce nejteplejších jar od roku 1775. Dosud nejtepleji bylo na jaře v roce 2007 s průměrnou teplotou 13,3 stupně, na druhém místě bylo jaro 2018 s průměrnou teplotou 13 stupňů. Naopak chladnější jaro bylo v posledních letech v roce 2013 s průměrnou teplotou 9,4 stupně.

Nástup jara bývá tradičně problematickým obdobím pro alergiky. Množství pylu ve vzduchu je nyní díky chladnějšímu počasí stále spíše malé, uvádí web Pylové informační služby. Dominantním alergenem jsou pylová zrna olše, sezona tohoto alergenu už ale končí. Slabě se zvyšuje koncentrace pylu topolů. Po oteplení se začnou pozvolna objevovat také pylová zrna jasanu, javoru, jilmu a vrby. Pylová zrna břízy, nejsilnějšího jarního alergenu, budou připravená k uvolnění do vzduchu na přelomu března a dubna.