Dnes bylo nejtepleji v Dobřichovicích, rekordy padaly i na Šumavě

Praha - Teploty tento týden překonají zřejmě i rekordně horký konec září. Dnes bylo nejtepleji v Dobřichovicích, a to 28,1 stupně Celsia, teplotní rekordy padly zhruba na čtvrtině stanic měřících alespoň 30 let, řekla ČTK Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Rekordy zaznamenalo 45 ze 163 stanic, které měří alespoň 30 let," řekla ČTK Sýkorová. Nejvyšší teplotu meteorologové naměřili v Dobřichovicích ve středních Čechách, a to 28,1 stupně Celsia. Do rekordů tato hodnota ale započítána není, neboť stanice měří 24 let. Za Dobřichovicemi následovaly stanice Plzeň - Mikulka s 27,9 stupni a Doksany na Litoměřicku a Neumětely na Berounsku, kde bylo shodně 27,8 stupně Celsia.

Jasné počasí bude také úterý a teploty oproti dnešku ještě vzrostou. Na většině území Česka bude stále maximálně 27 stupňů, v Čechách se ojediněle mohou teploty dostat až na 29 stupňů. "V tento den k nám bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Ve výšce kolem 1500 metrů nadmořské výšky bude teplota kolem 17 stupňů Celsia, což jsou hodnoty, které běžně vídáme v červenci, ale nikoli v říjnu. Pro představu, odpolední maxima v úterý budou někde i o 12 stupňů Celsia nad dlouhodobým normálem," sdělili pracovníci ČHMÚ na síti X.

Na jihu Čech padly teplotní rekordy i na Šumavě

Na jihu Čech naměřili meteorologové na šesti stanicích teplotní maxima pro dnešní den. Ve třech případech šlo o šumavské lokality s nadmořskou výškou i přes 1000 metrů. Například na Churáňově na Prachaticku bylo 23,4 stupně Celsia, což znamenalo překonání teplotního rekordu z roku 1956 o 1,8 stupně. U Kvildy na Prachaticku teploty po ranních mrazech vystoupaly na rekordních 23,6 stupně. Nejtepleji dnes bylo na jihu Čech v Českých Budějovicích s 27,5 stupně Celsia, rekord to ale není. ČTK to řekla Renata Uhlíková z českobudějovické hydrometeorologické stanice.

U Kvildy na Prachaticku měl dosavadní rekord z roku 2001 hodnotu 21,8 stupně Celsia. Dnes tam naměřili 23,6 stupně Celsia, přitom ráno klesla teplota pod bod mrazu. "Ale to není nijak výjimečný jev, stává se to už od půlky srpna," uvedla Uhlíková. Dodala, že třeba ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku dnes naměřili 27,1 stupně Celsia. Znamenalo to překonání teplotního rekordu z roku 1956, kdy bylo 26 stupňů Celsia. Vyšší Brod se nachází v nadmořské výšce téměř 600 metrů.

Největší teplo bylo dnes na jihu Čech v Českých Budějovicích, kde meteorologové naměřili 27,5 stupně Celsia. V roce 1956 však bylo v jihočeské metropoli o stupeň více.

Podle Uhlíkové na úvod října nebývalé vysoké hodnoty budou i v úterý. Meteorologové předpokládají ještě teplejší den než dnešní. "Očekáváme, že rekordy budou padat na řadě stanic na jihu Čech," uvedla Uhlíková.

Na jihu Moravy padl teplotní rekord v Kuchařovicích

Na jihu Moravy dnes padl teplotní rekord v Kuchařovicích na Znojemsku. Nejvyšší odpolední teplota tam vystoupala na 26 stupňů Celsia, dosavadní rekord z roku 2001 byl 25,7 stupně. Na ostatních stanicích rekordy pro 2. říjen pokořeny nebyly, sdělil ČTK Mojmír Martan z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat ještě v úterý, kdy nejvyšší odpolední teploty mají podle předpovědi vystoupit na 24 až 27 stupňů, nejnižší noční teploty v noci na úterý klesnou na 13 až deset stupňů, v údolích lokálně až na osm stupňů. Noc na středu bude srovnatelná s teplotami od 14 do deseti stupňů, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, odpolední teploty ve středu stoupnou maximálně na 17 až 21 stupňů.

Obdobný charakter počasí s teplotami okolo 20 stupňů a oblačnou až polojasnou oblohou mají pokračovat i ve čtvrtek a pátek.

Na Vysočině padly rekordy na pěti měřicích stanicích

Na Vysočině byla překonaná teplotní maxima pro dnešek na pěti měřicích stanicích. V Havlíčkově Brodě bylo 26,1 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1956 byl nižší o čtyři desetiny stupně. Rovných 26 stupňů Celsia dnes meteorologové naměřili v Kostelní Myslové na Jihlavsku. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Mojmír Martan z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

V Kostelní Myslové byl překonaný teplotní rekord z roku 2001, stejně jako v měřicích stanicích Bystřice nad Pernštejnem a Vatín na Žďársku. Na obou posledně jmenovaných místech dnešní teploty převýšily 24 stupňů Celsia. V Hubenově na Jihlavsku byla dnešní nejvyšší teplota 24,8 stupně Celsia, dosavadní teplotní maximum z roku 1985 bylo nižší o 1,6 stupně.

Teplo by mělo být na Vysočině i v úterý, odpoledne může být 24 až 27 stupňů Celsia. Vyskytovat se ale postupně mohou dešťové přeháňky. Od středy do pátku by podle předpovědi meteorologů nejvyšší denní teploty v tomto kraji neměly stoupnout nad 19 stupňů Celsia.