Dnes bude poslední rozloučení se socioložkou Jiřinou Šiklovou

Praha - Rodina a přátelé se dnes rozloučí s Jiřinou Šiklovou. Smuteční obřad bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Socioložka, propagátorka genderových studií a signatářka Charty 77 zemřela 22. května ve věku 85 let.

Poslední rozloučení začne v 10:00. Podle syna zesnulé, Jana Šikla, během něj promluví kněz Tomáš Halík.

V roce 1965 se Šiklová podílela na založení Katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během normalizace pomáhala dostávat zakázanou československou literaturu do zahraničí a exilovou literaturu do Československa. Kvůli tomu strávila počátkem 80. let rok ve vazbě.

Když se Šiklová mohla po revoluci na Univerzitu Karlovu vrátit, podnítila založení Katedry sociální práce. V plánech přednášek na společenskovědních fakultách v tuzemsku také prosadila téma genderu. Doma měla první knihovnu Gender Studies u nás, ze které se později stala největší knihovna tohoto tématu ve střední a východní Evropě. Zároveň stála u zrodu mezinárodně uznávané organizace Gender Studies, jíž je veřejná knihovna součástí. Organizace slouží jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Náplní její činnosti je, mimo jiné, boj proti diskriminaci kvůli pohlaví či věku.

Šiklová napsala několik knih a publikovala v řadě odborných časopisů. V roce 1995 získala cenu Žena Evropy, která je v Bruselu udílena ženám, které přispěly k integraci Evropy. V roce 1999 pak převzala od tehdejšího prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy.

Dcera pražského očního lékaře a učitelky, absolventka dívčího gymnázia Minerva, přišla na svět 17. června 1935 jako Jiřina Heroldová. Vystudovala historii a filozofii na pražské filozofické fakultě. Její maminka byla spolužačkou Milady Horákové.

