Dluh Prahy se letos snížil z původních 11,14 miliard na 6,32 miliardy Kč

Praha - Dluh Prahy se letos snížil z původních asi 11,14 miliardy na nynějších 6,32 miliardy korun. Magistrát hlavního města o prázdninách splatil dluhopis ve výši 200 milionů eur (přibližně pět miliard korun). Peníze město v minulosti využilo na financování stavby tunelu Blanka. Administrátor a manažer emise byla The Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Vyplývá to z informačního tisku, který dostali v pondělí pražští radní. Zadlužení hlavního města klesá od roku 2013.

"(Splacení dluhu) je velmi podstatné, protože jsme si uvolnili ruce zejména pro financování stavby metra D, protože naše úvěrové závazky jsou samozřejmě důležité pro případné uzavírání nových úvěrových závazků. Pro metro D chystáme další tranži spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a uvolnění na předchozím dluhopisu nám ulehčuje situaci," řekl radní Zdeněk Kovářík (ODS). Město si zamýšlí u EIB půjčit na stavbu metra D až 23 miliard korun.

Pro splacení dluhopisu si město v minulosti vytvořilo rezervní fond, ve kterém mělo k 31. prosinci 2022 celkem 5,5 miliardy korun. Stejný postup volila Praha v minulosti také v případě splácení svých dalších závazků. Při samotném uhrazení závazku město ošetřilo měnové i úrokové riziko prostřednictvím CCS derivátu (cross-currency swap), tedy v předem daném kurzu.

Nyní zbývající asi šestimiliardový dluh tvoří úvěry u EIB a zahrnuje peníze půjčené v minulosti na likvidaci škod po ničivé povodni v roce 2002 nebo na rozvoj metra. Veškeré zadlužení bylo v minulosti využito na investice, nikoliv na provozní náklady.

Zadlužení města nepřetržitě klesá od roku 2013. Od roku 2014 do loňska se snížilo o asi 20 miliard korun. Největší částku splatilo v roce 2016, kdy vydala Praha na takzvanou dluhovou službu jednorázově 9,5 miliardy korun. V roce 2019 pak město splatilo asi jednu miliardu korun.

Výše zadlužení Prahy: Rok Výše dluhu (v mld. Kč) 2001 17,4 2002 19,5 2003 31,3 2004 31,9 2005 32,8 2006 31,9 2007 31,2 2008 31 2009 25,2 2010 26,4 2011 25,8 2012 30,5 2013 33,4 2014 32,7 2015 31,7 2016 22,2 2017 20,9 2018 20,1 2019 19,1 2020 18,5 2021 12,6 2022 11,143 2023 6,32 Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy