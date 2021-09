Dlouhý: Výzvou pro budoucí vládu průsečík energetiky, zelené dohody a investic

Brno - Největší výzvou pro budoucí vládu v ekonomice je průsečík energetiky, evropské zelené dohody (Green Deal) a perspektivních průmyslových investic. V projevu při zahájení sněmu Hospodářské komory ČR (HK ČR) v Brně to dnes řekl její prezident Vladimír Dlouhý. Nikdo podle něj nezpochybňuje nutnost reagovat na klimatickou změnu, zelená politika však musí zohledňovat specifické podmínky jednotlivých členských států a je potřeba zajistit dostatečné financování dekarbonizačního úsilí. Na klima s rozumem – to by mělo být základní heslo, uvedl Dlouhý.

Vidí tu několik klíčových problémů. "Prvním je stabilní energetická bilance státu, tedy energetická soběstačnost a bezpečnost. Druhým je zajistit dlouhodobě takové ceny energií, které nepodlomí konkurenceschopnost českého průmyslu. Třetí, patrně největší problém, představuje přístup ČR k plnění dekarbonizačních cílů zelené dohody, především pak k balíčku Fit for 55, který přenastaví pravidla emisního obchodování, rozšiřuje dekarbonizaci i na odvětví dopravy a budov a výrazně přitvrdil snížení emisí CO2 pro rok 2030," řekl Dlouhý.

Z pohledu konkrétních kroků musí podle něj budoucí vláda okamžitě pokračovat v tendru na postavení jaderného bloku v Dukovanech a zajistit odpovídající notifikace na evropské úrovni. "Otevřeným problémem je také přechodné období následujících deset až 20 let, kdy udržení soběstačnosti a stability vyžaduje přechod uhelných elektráren na plyn, restrukturalizace teplárenství a masivní investice do přenosové soustavy," uvedl prezident komory.

Rozhodujícím podle něj bude také, jak český průmysl využije zdroje Modernizačního fondu. "Jinými slovy jak vláda podpoří investice do moderních technologií, včetně těch, které se zelenou politikou souvisí. A nejde jen o evropské peníze, ale obecně o investiční klima v naší zemi," řekl Dlouhý. Zmínil také rostoucí cenu práce a s tím úzce související nedostatek kvalifikované pracovní síly, digitalizaci nebo problematiku vzdělávání. Skutečným, systémovým řešením je podle něj reforma vzdělávacího systému a užší spolupráce škol s podnikateli.

"Jsme velmi nespokojeni s přístupem ministerstva školství k problematice Národní soustavy kvalifikací, tedy k tomu, jaké kvalifikace má vzdělávací systém rozvíjet. Považujeme za absurdní, aby o těchto skutečnostech rozhodoval někdo jiný než podnikatelé a zaměstnavatelé. Představa, že nás úředníci maximálně přizvou a rozhodnou sami, je nepřijatelná, neboť jak o tom mohou rozhodovat lidé, kteří v životě ve sféře soukromého podnikání nepůsobili? Toto je oblast, kde budeme ve vyjednávání s budoucí vládou nesmlouvaví," dodal Dlouhý.