Dlouhý vyzval k regulaci trhu s energiemi a k přijímání zahraničních pracovníků

Praha - Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý dnes v novoročním projevu vyzval vládu k jinému způsobu regulace trhu s energiemi, zabránění těch cílů Zelené dohody EU, které jsou pro ČR zjevně nerealistické, či ke krátkodobému řešení napjaté situace na trhu práce přijímáním zahraničních pracovníků. Podnikatelé podle něj musí pochopit, že stabilizace veřejných financí je prvořadým úkolem všech.

"Okamžitým úkolem jsou kroky směrem k jinému způsobu regulace trhu s energiemi. Chápeme, že řešení se nenajde okamžitě. Jako prezident komory však neumím našim členům vysvětlit, proč ceny energií tak prudce vzrostly, ale současně vzrostly i marže energetických společností," uvedl Dlouhý. To je podle něj okamžitý úkol pro ministra průmyslu a obchodu.

Stejně je nutno podle něj okamžitě, jakmile to koronavirová situace dovolí, krátkodobě řešit napjatou situaci na trhu práce doplněním zahraničními pracovníky a umožnit lepší podmínky pro jejich přijímání. "Vždy zdůrazňujeme, že to nevidíme jako trvalé řešení, ale jako 'záplatu' na momentální problém," řekl.

Dlouhý požaduje po vládě, aby se bránila těm cílům Zelené dohody, které jsou v případě ČR zjevně nerealistické. "Usilujme o zachování co nejvyšší možné míry energetické soběstačnost. Víme, že o základním nasměrování klimatických politik je v EU rozhodnuto, ale to neznamená, že například u balíčku Fit for 55 vláda nemá poukazovat na místy až nesmysly nebo že nemá bojovat o vlastní právo na rozhodování o energetickém mixu," upozornil.

Dlouhý uvedl, že při žádosti o vytvoření vhodných podmínek pro investování nemyslel jen využití evropských peněz, ale především atraktivní podmínky pro soukromý kapitál, ať domácí či zahraniční, nízkou byrokracii, daňová zvýhodnění nebo vzdělávací systém, nabízející profesně připravené lidi.

Po mnohých apelech na vládu se obrátil na podnikatele s apelem, aby si uvědomili, že tato vláda bezpodmínečně musí začít stabilizovat veřejné finance. Připomněl, že při pokračování současných trendů hrozí, že v roce 2024 by ČR měla podíl dluhu na HDP vyšší než zhruba polovina zemí EU. "Podpora musí jít buď jen těm sociálně nejpotřebnějším a zvýhodnění opravdu jen tam, kde to do budoucna přináší nejvyšší přidanou hodnotu. Nebo řečeno jinak, jednodušeji, podnikatelé od státu musí chtít dobrou politiku, nemohou však chtít peníze," uzavřel.