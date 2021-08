Dlouhý: Podnikatelské svazy se s ministrem zdravotnictví znovu sejdou v září

Praha - Epidemická situace je podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého relativně dobrá. Témata případného uzavírání provozů, které podnikatelé podle něj jednoznačně odmítají, nebo plošné testování ve firmách nejsou tak momentálně "na stole". Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek ovšem upozornil na rizika, která mohou mít na šíření nákazy vliv. Podnikatelské svazy se s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) proto znovu sejdou ve druhé polovině září. Dlouhý to dnes řekl ČTK po jednání zástupců podnikatelů na ministerstvu zdravotnictví.

Jedním z rizikových faktorů je návrat dětí do školy. "V některých okolních zemích, z nichž nejvíce zajímavé je Německo, ale paradoxně i Švýcarsko, kde mají epidemickou situaci výrazně horší než my, šly děti do školy už před 14 dny. To spolu s návratem lidí z dovolených, změnami počasí a příchodem standardních podzimních dnů, ostatně si to pamatujeme z loňského září, vytváří rizika a otazníky, jestli ta příznivá situace bude pokračovat," řekl Dlouhý.

Dalším rizikem je proočkovanost, která podle Dlouhého není ideální. Na dnešním jednání se podle něj proto mluvilo třeba o některých profesích včetně zdravotnického personálu nebo uklízeček v seniorských domech v některých krajích, které nejsou plně proočkované. Přitom se denně dostávají do kontaktu se staršími lidmi, kteří jsou vůči viru více zranitelní, dodal. Otázkou podle Dlouhého je také to, do jaké míry varianta delta umí prorazit současné očkování. Což podle něj vede k diskusi o třetí dávce.

Podnikatelé podle Dlouhého zatím odmítají jakákoliv plošná opatření. Zaměstnavatelské svazy jsou připraveny vydat apel svým členům, aby respektovali základní ochranná opatření, řekl ČTK.

Na dnešním jednání se podle Dlouhého domluvilo, že k diskusi by se zástupci podnikatelů a resort zdravotnictví vrátili mezi 20. a 30. zářím. V té době podle něj bude možné vyhodnotit první týdny návratu života k běžnému podzimnímu režimu.

"V této situaci odmítáme jakékoliv diskuse o nějakých plošnějších opatřeních, která by měla postihnout naše podnikatele. I když musím říct, že ani ze strany vládních představitelů, respektive v tomto případě pana ministra zdravotnictví Vojtěcha, jsme ani nic takového neslyšeli," dodal Dlouhý.