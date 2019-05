Dlouhou etapu na Giru vyhrál Cataldo, dál vede Carapaz

Como (Itálie) - Méně náročnou, ale o to delší 15. etapu na cyklistickém Giru d'Italia z Ivrey do Coma vyhrál Ital Dario Cataldo, který ve finiši po 232 kilometrech přespurtoval svého krajana a jediného kolegu z úniku Mattiu Cattanea. Celkově dál vede Ekvádorec Richard Carapaz, jenž dorazil do cíle pátý se ztrátou 11 sekund na vítěze. Jan Hirt obsadil 18. místo.

První ekvádorský lídr některého ze závodů Grand Tour Cataldo dojel ve čtyřčlenné skupince, jež stíhala dvojici uprchlíků. Náskok na průběžně druhého Slovince Primože Rogliče, který etapu dokončil na půjčeném kole od stájového kolegy, zvýšil ze sedmi na 47 sekund. Třetí je o další minutu zpět Ital Vincenzo Nibali.

"Věděl jsem, že dojezd bude nervózní a že na konci je náročný sjezd, takže jsem si hlídal Nibaliho nástupy a nakonec to dopadlo dobře," řekl Carapaz.

Čtyřiatřicetiletý Cataldo se dočkal prvního etapového vítězství na Giru, dosud se na Grand Tour radoval z dílčího prvenství pouze před sedmi lety na Vueltě. O šest let mladší Cattaneo na premiérový triumf v závodech "velké trojky" nedosáhl.

"Po tom, co jsem vytrpěl v předchozích dvou dnech, jsem na únik ani nepomyslel. Ale když se dnes odstartovalo, nohy byly v pohodě. Jen jsem se držel Cattanea a pak už jsem si věřil," řekl Cataldo.

V pondělí je na Giru volný den, poté čeká na jezdce několik náročných etap a závěrečná časovka.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 15. etapa Ivrea - Como (232 km):

1. Cataldo (It./Astana) 5:48:15, 2. Cattaneo (It./Androni Giocattoli) stejný čas, 3. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott), 4. Carthy (Brit./EF Education First), 5. Carapaz (Ekv./Movistar), 6. Nibali (It./Bahrajn-Merida) všichni -11, 7. López (Kol./Astana), 8. Majka (Pol./Bora-hansgrohe), 9. Pozzovivo (It./Bahrajn-Merida), 10. Landa (Šp./Movistar) všichni -36, ...18. Hirt (ČR/Astana) -1:04, 141. Černý (ČR/CCC) -38:19.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz 64:24:00, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -47, 3. Nibali -1:47, 4. Majka -2:35, 5. Landa -3:15, 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -3:38, 7. Polanc (Slovin./SAE Emirates) -4:12, 8. S. Yates -5:24, 9. Sivakov (Rus./Ineos) -5:48, 10. López -5:55, ...31. Hirt -47:30, 116. Černý 2:40:32.