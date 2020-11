Dle tiskového institutu má vláda ČR zlepšit komunikaci o pandemii

Vídeň/Praha - Mezinárodní tiskový institut (IPI) v otevřeném dopise vyzval českého premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby zlepšili komunikaci ohledně koronavirové pandemie a otevřeli přístup na vládní tiskové konference zástupcům všech médií. Český výbor IPI v říjnu vládu kritizoval za to, že upírá přístup na tiskové konference médiím, která jsou vůči kabinetu kritická; konkrétně jmenoval internetový deník Forum 24. Podle institutu česká vláda zatím nezjednala nápravu. ČTK se snaží získat vyjádření úřadu vlády.

IPI otevřený dopis zaslal společně s další organizací na ochranu svobody médií Media Freedom Rapid Response (MFRR). Podle nich je znepokojující, že česká vláda z tiskových konferencí dál vylučuje zástupce některých médií, i když nyní kvůli pandemii tyto konference probíhají online, a pro omezení počtu novinářů tedy zjevně není důvod.

"Dozvěděli jsme se od dalších médií, že mnoho otázek zaslaných tiskovému oddělení ministerstva zdravotnictví a vládní mluvčí Janě Adamcové zůstává bez odpovědi. To vážně podkopává schopnost novinářů plnit jejich profesní povinnosti v době, kdy jsou nestranné a faktické informace klíčové pro veřejné zdraví," stojí v dopise.

IPI také kritizoval fakt, že i zástupci těch médií, která se mohou tiskových konferencí účastnit, často kvůli nedostatku času nedostanou prostor pro svoje otázky. "Ačkoli se ministři možná chtějí vyhnout kritickým dotazům, vytlačování některých médií znemožňuje novinářům plnit jejich úkol a zpříma se dotazovat vlády na to, jak řeší pandemii covidu-19 i další záležitosti," uvedl institut. Premiér ani ministr zdravotnictví podle IPI navzdory veřejně deklarovaným slibům svůj přístup ke komunikaci s médii příliš nezměnili.

IPI v dopise rovněž zmínil fakt, že česká vláda minulý měsíc schválila 50 milionů korun ministerstvu zdravotnictví na komplexní komunikační kampaň zaměřenou na vysvětlování opatření proti šíření koronaviru. Podle institutu by měl kabinet zajistit, aby rozdělení peněz proběhlo transparentně a aby možnost získat peníze měla všechna relevantní média, a to i vzhledem k faktu, že vlastníkem některých z nich je holding Agrofert. Ten do roku 2017 vlastnil Babiš, který poté vložil své akcie do svěřenských fondů.