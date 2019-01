Praha - Sněmovní bezpečnostní výbor se usnesl, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) řádně plní své povinnosti. Konstatoval, že vnímá varování před vážnou hrozbou související s nástupem sítí 5G. Vyzval dotčené orgány, aby ve svém rozhodování zohlednily předvánoční bezpečnostní varování úřadu. NÚKIB v něm varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu.

Na výboru dnes podrobnosti vydaného varování vysvětloval ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. "Dozvěděli jsme se velmi důležité informace ohledně bezpečnosti kritické infrastruktury," řekl novinářům po jednání předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD). Ocenil existenci úřadu i vydání varování. "Nyní se všechny státní instituce mohou podle něj zařídit," poznamenal. Varování popsal jako pohled do budoucna, jakým způsobem by se měly chovat důležité instituce, aby například byla důležitá data bezpečně uložena nebo aby se nedala na dálku vypnout komunikační síť. Je podle něj velmi důležité si tyto hrozby uvědomit dopředu a přijmout zavčas taková opatření, aby se to nemohlo stát.

K diskuzi, zda NÚKIB své varování zveřejnil ve správný čas, Koten poznamenal, že úřad nesmí nijak otálet. "V případě, že nějaké informace mu jsou potvrzeny a že ty informace jsou relevantní, tak musí podle toho zákona jednat," řekl.

Jednání výboru bylo vedeno v utajovaném režimu. Na jeho závěru členové výboru přijali usnesení, podle kterého NÚKIB plní řádně své povinnosti. Výbor zároveň konstatoval, že "vnímá varování před vážnou hrozbou zejména v souvislosti s nástupem sítí 5G a vyzývá dotčené orgány, aby toto bezpečnostní varování za 17. prosince zohlednily ve svém rozhodování". Výbor se také usnesl, že "stát musí chránit prvky kritické informační infrastruktury, významné informační systémy a základní služby", tedy například velké nemocnice, výrobce a distributory energií, mobilní operátory, ministerstva nebo krajské úřady. Pro usnesení hlasovalo deset přítomných poslanců, zdržel se Zdeněk Ondráček (KSČM).

Navrátil při odchodu z jednání novinářům pouze řekl, že výbor informoval o vydaném varování, o tom, co to znamená pro dotčené subjekty a jakým způsobem se takové varování vydává. Dodal, že rozhodnutím výboru je potěšen.