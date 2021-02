Djokoviče vyzve ve finále Australian Open Medveděv

Melbourne - Soupeřem obhájce prvenství Novaka Djokoviče v nedělním finále Australian Open bude Daniil Medveděv. Ruský tenista porazil v Melbourne v dnešním semifinále 6:4, 6:2, 7:5 Řeka Stefanose Tsitsipase a pokusí se získat první grandslamový titul.

Pětadvacetiletý Medveděv potvrdil, že je hráčem s aktuálně nejlepší formou na okruhu. Čtvrtfinálového přemožitele Rafaela Nadala vyřadil za necelé dvě a čtvrt hodiny a připsal si už 20. vítězství za sebou.

Čtvrtý nasazený Medveděv předvedl proti Tsitsipasovi téměř bezchybný výkon. Až na výjimky se mohl opřít o servis a pomohl si 17 esy.

Naději dal Tsitsipasovi, jenž vypadal po čtyřhodinovém pětisetovém dramatu proti Nadalovi vyčerpaný, pouze ve třetím setu. Řek dokázal smazat ztrátu 1:3 a dostal se do vedení 5:4, flegmaticky působící Medveděv ale umlčel hlasité Tsitsipasovy fanoušky na tribunách vítězstvím v následujících třech gamech. Hned první mečbol proměnil Rus bekhendem do rohu kurtu, který jeho soupeř vrátil jen do autu.

"Jsem rád, že jsem udržel nervy a zůstal jsem klidný. Zase tak špatně jsem nehrál," řekl Medveděv k vyrovnanému třetímu setu. "Snažil jsem se trefovat esa a vítězné údery nebo prostě jen míček do kurtu. Jiná možnost není. Takhle jsem se udržel v zápase," uvedl moskevský rodák.

Grandslamové finále si Medveděv zahraje podruhé po US Open 2019, kde v souboji o titul nestačil na Nadala. S Djokovičem se utká poosmé, aktuální světové jedničce čtyřikrát podlehl, ale poslední vzájemný duel na loňském Turnaji mistrů v Londýně ruský tenista vyhrál.

"Jsem rád, že na mě nebude takový tlak, protože on tu neprohrál ani jedno z osmi finále. Takže pod tlakem bude on, aby se přiblížil Rogerovi a Rafovi v grandslamech," řekl Medveděv na adresu Djokoviče, jenž bude útočit na 18. grandslamový titul. Federer a Nadal uspěli na největších čtyřech turnajích dvacetkrát. "Doufám, že ve finále předvedu svůj nejlepší tenis. Už jsem dokázal, že když hraji dobře, dokážu porazit velké hráče. On má samozřejmě víc zkušeností, ale má toho také více co ztratit než já," dodal Medveděv.

Pokud uspěje i ve finále, vystoupá ve světovém žebříčku až na životní druhé místo. Posledním ruským tenistou, jenž získal grandslamový titul v mužské dvouhře, byl Marat Safin v roce 2005 právě v Austrálii.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Medveděv (4-Rus.) - Tsitsipas (5-Řec.) 6:4, 6:2, 7:5.

Čtyřhra - semifinále:

Ram, Salisbury (5-USA/Brit.) - J. Murray, Soares (6-Brit./Braz.) 6:4, 7:6 (7:2).

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Mertensová, Sabalenková (2-Belg./Běl.) - Krejčíková, Siniaková (3-ČR) 6:2, 6:3.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Ebden, Stosurová (Austr.) - Salisbury, Krawczyková (Brit./USA) 7:5, 5:7, 10:8.