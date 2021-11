Djokovič získal v Paříži rekordní 37. titul z turnaje Masters

Paříž - Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál pošesté v kariéře turnaj v Paříži a sbírku titulů z akcí elitní kategorie Masters rozšířil o rekordní 37. trofej. Ve finálovém souboji prvních dvou hráčů světového žebříčku zdolal obhájce trofeje Daniila Medveděva 4:6, 6:3 a 6:3. Ruskému soupeři oplatil porážku ze zářijového finále US Open, v němž přišel o šanci zkompletovat sezonní grandslam, a má pátý titul v sezoně.

Djokovič se v pařížské hale Bercy postaral o historické zápisy hned v několika kategoriích. Ziskem 37. titulu Masters o jeden překonal bilanci Rafaela Nadala. Do dějin se čtyřiatřicetiletý Srb zapsal už postupem do finále, účast v boji o titul mu bez ohledu na výsledek zajistila, že zakončí rekordní sedmou sezonu na místě světové jedničky. V 34 letech je navíc nejstarším mužem, kterému se to podařilo.

Duel prvního a druhého hráče žebříčku byl v Paříži ve finále k vidění poprvé od roku 1990. Djokovič do zápasu vstoupil ztrátou podání a za 42 minut úvodní set prohrál. Trpělivou hrou ale dokázal vyrovnat a ve třetím setu si od stavu 2:2 vypracoval rozhodující náskok. Soupeře dostal pod tlak a dvěma úspěšnými brejkboly se ujal vedení 5:2.

První šanci zápas dopodávat ale ještě nevyužil. Uspěl až v dalším gamu při podání Medveděva. Rus potřetí za sebou neudržel servis a za dvě hodiny a 15 minut přišel o šanci na pátý letošní titul.

Tenisový turnaj mužů v Paříži (tvrdý povrch, dotace 3,084.450 eur) Dvouhra - finále: Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (2-Rus.) 4:6, 6:3, 6:3. Čtyřhra - finále: Venus, Pütz (N. Zél./Něm.) - Mahut, Herbert (3-Fr.) 6:3, 6:7 (4:7), 11:9.