Djokovič zaútočí ve Wimbledonu na sedmý titul, v cestě stojí bouřlivák Kyrgios

Londýn - Atraktivním soubojem mezi úřadujícím šampionem Novakem Djokovičem a australským bouřlivákem Nickem Kyrgiosem vyvrcholí v neděli Wimbledon. Zatímco turnajová jednička Djokovič zaútočí na centrálním dvorci v All England Clubu na čtvrtý triumf za sebou a sedmý celkově, jeho nenasazený soupeř odehraje první grandslamové finále v kariéře. Utkání začne v 15:00 SELČ.

"Nevím, jak to skončí, ale jedna věc je jistá: a to, že z obou stran bude ohňostroj emocí," řekl s úsměvem Djokovič po pátečním semifinále s Britem Cameronem Norriem. Domácího tenistu porazil 3:1 na sety a je ve wimbledonského finále poosmé.

Pětatřicetiletý Srb neprohrál v Londýně 27 zápasů za sebou a 85. triumfem se odpoutal na druhém místě historického žebříčku od Jimmyho Connorse. Více výher má na tamní trávě jen Roger Federer (105). Djokovičovi se podařilo dostat do 32. grandslamového finále, což před ním v open éře nikdo z mužů nedokázal.

Držitel 20 titulů z turnajů velké čtyřky má šanci přiblížit se rekordmanovi Rafaelu Nadalovi, jenž má o dvě trofeje víc. Španěl se den před semifinále odhlásit kvůli zranění břišních svalů. Kyrgios tak ušetřil síly, předtím 40. hráč světa zdolal mimo jiné nasazenou čtyřku Stefanose Tsitsipase.

"S ohledem na jeho postavení v žebříčku ho někteří mohou považovat za překvapení. My hráči ale dobře víme, jak je nebezpečný. Bude to o detailech," řekl Djokovič. "Především na trávě má velmi dobrou hru, skvělé podání a je sebevědomý. Prostě do toho jde a je komplexním hráčem. Při pohledu na jeho kariéru si všimnete, že proti nejlepším hráčům světa předváděl vždy špičkový tenis. Není to pro mě překvapení, že je ve finále," dodal třetí hráč žebříčku.

Djokovič se utkal s Kyrgiosem, mladším o osm let, zatím dvakrát a oba zápasy v roce 2017 prohrál. Přestože bude rodák z Bělehradu favoritem, čeká se vyrovnaná bitva. "Moje práce ještě není u konce. Vím, že jsem proti Kyrgiosovi neuhrál dosud ani set, ale snad to tady bude jiné," doplnil.

Kyrgios řadu let rozděluje svými výstřelky fanoušky po celém světě. Jen během letošního Wimbledonu obdržel dvě pokuty: za plivnutí směrem k divákovi 10 tisíc dolarů a za nevhodné chování v duelu s Tsitsipasem další čtyři tisíce. Také s Djokovičem neměl dřív Australan nejlepší vztahy, ty se ale trochu obrousily poté, co se Kyrgios Srba veřejně zastal, když se chtěl neočkovaný proti koronaviru zúčastnit letos Australian Open. Od té doby si občas napíšou na instagramu.

"Jako tenisový fanoušek jsem rád, že je ve finále. Je velmi talentovaný a všichni od něj dřív čekali velké věci. Pak víme, co se s ním spoustu let dělo. Na kurtu i mimo něj ho rozptylovala spousta věcí a nebyl schopný dosáhnout vyrovnaných výkonů. Teď se ale dostal tam, kde potřebuje být a zaslouží si to," řekl Djokovič, pro něhož je Wimbledon o to větší motivací, neboť kvůli neabsolvovanému očkování možná přijde o US Open.

Kyrgios se dosud na grandslamech dostal nejdále dvakrát do čtvrtfinále (Wimbledon 2014 a Australian Open 2015) a je prvním australským finalistou od roku 2003 od Marka Philippoussise. O sezonu dřív v Londýně triumfoval Lleyton Hewitt. "Mám pocit, že jsem na vrcholu své hry. Nikdy jsem si nemyslel, že se dostanu tak daleko. Jsem na to hrdý a jsem připravený dát do toho vše," řekl.

Djokovičovi také vrátil kompliment. "Myslím, že už nikdy neuvidíme bojovníka jako je Rafa (Nadal). Nikdy už neuvidíme někoho, kdo ovládá raketu tak lehce jako Roger (Federer). A zřejmě už nikdy nespatříme někoho, kdo vždy vyhraje a ovládá hru tak dobře jako Djokovič," uvedl Kyrgios.

Vítěz dvouhry získá dva miliony liber (asi 58,2 milionu korun), ale žádné body do žebříčku kvůli zákazu startu pro ruské a běloruské tenisty po invazi na Ukrajinu.