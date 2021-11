Djokovič zahájil Turnaj mistrů výhrou nad debutantem Ruudem

Turín (Itálie) - Srbský tenista Novak Djokovič vykročil v Turíně za rekordním šestým titulem na Turnaji mistrů vítězně. První hráč světového žebříčku zdolal na úvod Zelené skupiny 7:6, 6:2 Nora Caspera Ruuda, který na závěrečné akci sezony pro osmičku nejlepších hráčů debutuje.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič, jenž na elitním turnaji startuje už počtrnácté, sice duel zahájil ztrátou podání, do zápasu se ale dokázal vrátit. O dvanáct let mladší Ruud, jenž byl letos s pěti tituly na okruhu ATP spolu s Djokovičem a Alexanderem Zverevem nejúspěšnějším hráčem, ztratil vyrovnanou úvodní sadu v tie-breaku 4:7. Ve druhém setu už srbský favorit na kurtu dominoval a potřinácté zvládl vstup do Turnaje mistrů. Úvodní utkání prohrál jen v roce 2007 při svém debutu.

Djokovič čeká na šestý titul na Turnaji mistrů, kterým by vyrovnal rekord Rogera Federera, od roku 2015. Loni při rozlučce s Londýnem mu pokus překazil v semifinále Dominic Thiem.

Druhý zápas Zelené skupiny obstarají Řek Stefanos Tsitsipas a Rus Andrej Rubljov. Hrát budou od 21:00.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 7,25 milionu dolarů): Dvouhra: Zelená skupina: Djokovič (1-Srb.) - Ruud (8-Nor.) 7:6 (7:4), 6:2. Čtyřhra: Červená skupina: Ram, Salisbury (2-USA/Brit.) - Soares, J. Murray (7-Braz./Brit.) 6:1, 7:6 (7:5).