Djokovič zahájil Turnaj mistrů suverénně, Federer prohrál

Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič zahájil Turnaj mistrů v Londýně suverénním vítězstvím. Pětinásobný šampion, který na poslední akci sezony usiluje o vyrovnání rekordu a soupeří se Španělem Rafaelem Nadalem o post světové jedničky, porazil italského nováčka Mattea Berrettiniho 6:2, 6:1. Ve večerním utkání si Rakušan Dominic Thiem poradil se šestinásobným králem turnaje Švýcarem Rogerem Federerem dvakrát 7:5.

Dvaatřicetiletý Djokovič je hlavním favoritem Turnaje mistrů. Nadal totiž přijel do Londýna po problémech s břišním svalem a prestižní podnik pro osm nejlepších hráčů sezony ještě nikdy nevyhrál.

S Berrettinim si Djokovič poradil za 63 minut, od stavu 2:2 úvodní duel rozhodl ziskem osmi gamů v řadě a zaváhal až ve chvíli, kdy ve druhé sadě vedl 4:0. Třiadvacetiletý Ital jediný brejkbol využil, ale víc mu vítěz 19 grandslamů nedovolil.

"Je skvělé být zpátky v Londýně," řekl srbský tenista, jenž letos v červenci popáté vyhrál Wimbledon, když ve finále po pěti hodinách udolal Švýcara Rogera Federera. "Nebylo pro něj snadné hrát poprvé na Turnaji mistrů a věděl jsem, že bude nervózní. Pomohl mi brejk, pak jsem líp četl jeho servis a celkově hrál solidně," dodal.

Djokovič potřebuje dojít minimálně do finále, aby měl šanci předstihnout v žebříčku Nadala, který si post udrží postupem ze skupiny do semifinále. Španělský tenista vstoupí do turnaje v pondělí.

Thiem potvrdil, že na Federera umí. Švýcara porazil i potřetí v sezoně a celkově si vylepšil bilanci s aktuální světovou trojkou na 5:2.

Loni Thiem s Federerem ve skupině na Masters hladce prohrál, ale tentokrát byl od začátku dravější. Náskok 2:0 v prvním setu sice neudržel, ale po druhém brejku na 6:5 set úspěšně dopodával. Ve druhé sadě znovu udeřil v jedenáctém gamu, v kterém čistou hrou získal Federerův servis. Pak sice bojoval s nervozitou, odvracel dva brejkboly, ale nakonec po hodině a 40 minutách zápas ukončil při druhém mečbolu.

Šestadvacetiletý finalista letošního Roland Garros se poprvé při své čtvrté účasti na Turnaji mistrů radoval z výhry v úvodním utkání.

Turnaj mistrů v Londýně

(tvrdý povrch, dotace 9 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Björna Borga:

Djokovič (2-Srb.) - Berrettini (8-It.) 6:2, 6:1, Thiem (5-Rak.) - Federer (3-Švýc.) 7:5, 7:5.

Čtyřhra:

Skupina Jonase Björkmana:

Klaasen, Venus (5-JAR/N. Zél.) - Ram, Salisbury (4-USA/Brit.) 6:3, 6:4.