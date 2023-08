Djokovič v úvodu US Open nezaváhal a bude jedničkou, uspěla i Šwiateková

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 29. srpna 2023, New York. Novak Djokovič ze Srbska.

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 29. srpna 2023, New York. Novak Djokovič ze Srbska. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Srbský tenista Novak Djokovič vykročil na US Open úspěšně za možným 24. grandslamovým titulem, Francouze Alexanderea Müllera porazil v 1. kole jasně 6:0, 6:2, 6:3. Trojnásobný vítěz turnaje se díky tomu vrátí na pozici světové jedničky. Nezaváhala ani úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková, jež zahájila obhajobu suverénním vítězstvím 6:0, 6:1 nad Švédkou Rebeccou Petersonovou. Dohrál naopak čtvrtý nasazený Dán Holger Rune, který prohrál 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 se Španělem Robertem Carballésem.

Šestatřicetiletý Djokovič se vrátil do New Yorku po roční pauze. Vloni musel US Open vynechat chybějícímu očkování proti koronaviru. V úvodním duelu na grandslamu nezaváhal už po sedmašedesáté v řadě.

Ani ho nerozhodilo, že musel na začátek zápasu dlouho čekat, neboť začátek "night session" na kurtu Arthura Ashe obstaraly třísetový duel ženské dvouhry a ceremoniál připomínající 50 let stejných prize money pro ženy a muže na US Open. "Věděl jsem, že to pro mě bude pozdní večer, pozdní začátek utkání. Ale bylo mi jedno, jestli začnu po půlnoci, protože jsem se na tenhle okamžik těšil pár let. Že budu na největším stadionu v našem sportu, nejhlasitějším stadionu, hrát večerní utkání," řekl Djokovič.

Proti 54. hráči světa Müllerovi získal prvních osm her a celkem dovolil francouzskému soupeři jen pět gamů. Utkání vyhrál za hodinu a 36 minut. "Myslím, že můj výkon ukázal, jak jsem se dnes cítil, zvlášť první dva sety. První sada byla téměř dokonalá. Měl jsem odpověď snad na každý úder, který měl připravený," pochvaloval si bělehradský rodák svůj výkon.

Djokovič se může na betonových kurtech ve Flushing Meadows pokusit oplatit finálovou porážku z Wimbledonu Carlosi Alcarazovi, jenž obhajuje loňský titul. Už nyní je jisté, že Djokovič mladého Španěla bez ohledu na další výsledky vystřídá v čele žebříčku. V dalším kole vyzve srbský tenista Bernabého Zapatu ze Španělska.

Dvaadvacetiletá Šwiateková se nezdržela na hlavním kurtu Arthura Ashe nezdržela ani hodinu. Proti Petersonové vyhrála prvních sedm gamů zápasu, celkem pětkrát vzala soupeřce servis a za 58 minut proměnila druhý mečbol. V druhém kole se čtyřnásobná grandslamová šampionka střetne s Australankou Darjou Savilleovou.

O překvapení se postarala španělská tenistka slovenského původu Rebeka Masárová, jež vyřadila světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka. Semifinalistka turnaje z roku 2021 prohrála 4:6, 4:6 a neuspěla v 1. kole grandslamu potřetí za sebou.

Otáčet nepříznivý vývoj musela šestá nasazená Američanka Cori Gauffová. Proti Němce Lauře Siegemundové prohrála první set, hned úvodu druhé sady ale získala brejk ve hře, která trvala šestadvacet minut. Gauffová v ní využila osmý brejkbol, později srovnala a za podpory fanoušků dotáhla po necelých třech hodinách duel k postupu. Finálová přemožitelka Karolíny Muchové z nedávného turnaje v Cincinnati nakonec vyhrála 3:6, 6:2, 6:4.

Poprvé po více než dvou letech zvládl úvodní zápas na turnaji velké čtyřky Dominic Thiem z Rakouska. Šampion US Open 2020, jehož kariéru zbrzdily zdravotní problémy, porazil 6:3, 6:2, 6:4 pětadvacátého nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.

Do 2. kola prošel hladce domácí Američan Taylor Fritz. Nasazená devítka smetla za hodinu a 21 minut krajana Stevea Johnsona 6:2, 6:1, 6:2. Ve třech setech postoupil i sedmý nasazený Řek Stefanos Tsitsipas, který vyřadil Kanaďana Milose Raonice 6:2, 6:3, 6:4.

Dohrál naopak Sebastian Korda. Syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy nestačil po takřka čtyř a půl hodinách na Maďara Martona Fucsovicse poměrem 6:7, 6:4, 6:7, 6:4, 4:6.

Dvacetiletý Rune, který je na žebříčku čtvrtý, udělal v souboji s o deset let starším Carballésem 42 nevynucených chyb, celkem sedmkrát ztratil servis. Španělský tenista, jemuž patří 63. příčka, zdolal soupeře z elitní desítky poprvé po 13 porážkách. Během tří účastí v New Yorku vyhrál Rune jediný ze čtyř zápasů.