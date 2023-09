Djokovič útočí na 24. grandslam, ve finále US Open ho čeká odveta s Medveděvem

Ilustrační foto - Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 3. září 2023. Muži:Dvouhra - 4. kolo. Novak Djokovič ze Srbska.

Ilustrační foto - Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 3. září 2023. Muži:Dvouhra - 4. kolo. Novak Djokovič ze Srbska. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Srbský tenista Novak Djokovič bude mít v neděli druhou šanci, aby získal 24. grandslamový titul, kterým by vyrovnal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové. Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu se necelé dva měsíce po finálové porážce ve Wimbledonu se Španělem Carlosem Alcarazem střetne v New Yorku s Rusem Daniilem Medveděvem. Na betonu ve Flushing Meadows mu bude chtít vrátit porážku z předloňského finále. Zápas začne na kurtu Arthura Ashe ve 22:00 SELČ.

"Grandslamová finále jsou pro mě v téhle fázi darem, který musím přijmout. Chápu, že každé z nich je zářezem do historie, ale snažím se nad tím moc nepřemýšlet. Něco podobného jsem totiž udělal před dvěma lety, byl jsem tou šancí možná až moc ohromený a podal podprůměrný výkon. Nechci, aby se to opakovalo," řekl Djokovič.

Srbský tenista, který se příští týden vrátí na post světové jedničky, má před sebou 36. grandslamové finále a desáté v New Yorku. Turnajová dvojka zde útočí na čtvrtý titul a první od roku 2018. Vloni ve Flushing Meadows Djokovič nestartoval kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru. Při jeho absenci zvítězil Alcaraz, který ale letos podlehl v semifinále Medveděvovi.

"Každé grandslamové finále může být poslední. Před deseti lety jsem si říkal, že mám ještě pár let před sebou. Ale teď už nevím, kolik mě jich čeká a ani nevím, jak dlouho budu moci hrát třeba všechny čtyři grandslamy za sezonu," uvedl Djokovič.

"Chci přistoupit k nedělnímu utkání s tím, že ho chci vyhrát, ale také s vědomím, že to bude ta nejtěžší bitva. Jak s Carlosem, tak Daniilem jsem oba své poslední finálové souboje prohrál," doplnil srbský hráč, který se může stát nejstarším vítězem dvouhry na US Open v historii.

Svěřenec trenéra Gorana Ivaniševiče sice kvůli porážce ve Wimbledonu přišel o možnost završit nyní sezonní Grand Slam, ale po triumfech na Australian Open a Roland Garros může slavit třetí letošní titul z turnajů "velké čtyřky. Případným 24. vítězstvím se může v pozici nejúspěšnějšího tenisty vzdálit Španělovi Rafaelu Nadalovi (22) a vyrovnat se Courtové.

V pěti zápasech na US Open neztratil Djokovič ani set, potíže měl jen ve 3. kole s krajanem Laslem Djerem, kdy otáčel zápas ze stavu 0:2. Vedle Djereho porazil také Francouze Alexandreho Müllera, Španěla Bernabeho Zapatu, Chorvata Bornu Goja a dvojici Američanů Taylora Fritze a Bena Sheltona.

S o devět let mladším Medveděvem se Djokovič utká popatnácté, zatím ho devětkrát porazil. Před dvěma lety v New Yorku prohrál finále s moskevským rodákem třikrát 4:6.

Ruský tenista potvrdil i letos, že mu poslední grandslamový turnaj v roce sedí. Ve finále je zde potřetí a zaútočí na druhý titul. "Je to výzva, hrát proti chlapíkovi, který má na kontě 23 grandslamových titulů, zatímco já mám jen jeden. Když jsem ho tehdy porazil, hrál jsem lépe než obvykle. Musím to předvést znovu, jiná možnost není," pronesl Medveděv.

Světová trojka vyřadila vedle loňského šampiona Alcaraze také krajana Andreje Rubljova, Australany Alexe de Minaura a Christophera O'Connella, Argentince Sebastiana Báeze a Maďara Attilu Balazse. Díky postupu do pátého grandslamového finále Medveděv překonal Marata Safina (4) a stal nejúspěšnějším Rusem v tzv. open éře. Letos má s Djokovičem bilanci 1:1.

Vítěz nedělní dvouhry získá tři miliony dolarů (zhruba 66,8 milionu korun). Poražený finalista si přijde na polovinu.