Djokovič uspěl u soudu a zatrénoval si v Melbourne, deportace mu pořád hrozí

Melbourne (Austrálie) - Srbský tenista Novak Djokovič díky úspěšnému odvolání u soudu dostal zpět vízum, které mu australské úřady zrušily kvůli zpochybnění schválené výjimky z očkování proti koronaviru. Dostal zpátky pas, mohl opustit detenční hotel a poprvé si zatrénoval na kurtech, kde příští týden začne Australian Open. Účast na úvodním grandslamu sezony ale ještě nemá jistou. Vízum mu ještě může odebrat ministr pro imigraci Alex Hawke. Své rozhodnutí nechává na později.

Djokovič dnes ujistil, že je připravený úvodní grandslam sezony hrát. Na twitteru sdílel fotografii z areálu. "Těší mě a jsem vděčný, že soudce zvrátil zrušení mého víza. Navzdory tomu všemu, co se stalo, chci zůstat a snažit se bojovat na Australian Open. Stále se na to soustředím. Přiletěl jsem sem na jednu z nejdůležitějších akcí, kterou máme před úžasnými fanoušky," napsal na twitteru. Jakého se případně dočká přijetí od domácích příznivců, je otázkou. Australská veřejnost totiž jeho zdravotní výjimku z očkování nesla nelibě.

Soudce Athony Kelly argumentům Djokovičových právníků vyhověl. Kritizoval postup úředníků při jednání s Djokovičem a rušení jeho víza v noci na čtvrtek. Djokovič nedostal navzdory ujištěním šanci řešit své problémy s právníky a zástupci australského svazu. Měl dostat čas do půl deváté ráno, ale krátce před osmou už o vízum přišel. Soudce také zdůraznil, že kontroverzní výjimku Djokovič obdržel po důkladném posouzení.

"Byla udělena nezávislou odbornou komisí specialistů, kterou ustanovila vláda státu Victoria," řekl Kelly. Při žádosti o výjimku se Djokovič opíral o to, že před Vánoci koronavirus prodělal. Pozitivní test měl údajně 16. prosince. Na sociálních sítích jsou ale ze 17. prosince fotografie, jak předává ceny mladým tenistům.

Rodina Novaka Djokoviče soudní úspěch nadšeně komentovala na tiskové konferenci. Matka Dijana ho považuje za Novakův největší úspěch v kariéře. "Naši lidé mu posílali podporu tancem a zpěvem před hotelem, které slyšel, ale nemohl vidět. Díky bohu Bůh existuje. Tohle je největší vítězství jeho kariéry, větší než všechny jeho grandslamy," řekla matka dvacetinásobného grandslamového šampiona.

Otec Srdjan je přesvědčený, že Djokovič uspěl díky své psychické odolnosti. "Nenechal by se od nikoho dostat na kolena. Je mentální obr, fantastický mladý muž, který nikdy nikomu neublížil, vždycky s každým dobře vycházel a vždy se snažil pomáhat. Ale skutečnost, že je z malé chudé země, se zjevně nelíbila některým mocným. Nelíbí se jim, že někdo z malé země může být nejlepší v jejich buržoazním sportu," řekl. Kolem čtyřiatřicetiletého srbského tenisty se ale už v minulosti objevila řada kontroverzí.

Vítězstvím u soudu ještě Djokovičova anabáze neskončila. Zástupce australského státu Christopher Tran podle televizní stanice ABC upozornil soud, že ministr pro imigraci Hawke může využít právo na zrušení Djokovičových víz bez ohledu na soudní verdikt. Ministerstvo už se nechalo slyšet, že tento krok zvažuje a kauza tak ještě neskončila. Australský list The Age očekává rozhodnutí v úterý. Strach z deportace, která by znamenala zákaz vstupu do Austrálie na tři roky, má Djokovičova rodina. "Obávám se toho, ale nechci na to myslet. Jenom doufám, že to zůstane, jak to je, že bude volný a bude moci hrát," řekla Djokovičova matka.

Do podobných problémů jako Djokovič se v Austrálii dostala i česká tenistka Renata Voráčová, které úřady zrušily vízum po týdenním pobytu v zemi. Také ona měla zdravotní výjimku z očkování díky nedávnému prodělání nemoci. Na rozdíl od Djokoviče se Voráčová neodvolala a v sobotu odletěla, takže na Australian Open startovat nebude.