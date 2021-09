Djokovič udolal Zvereva, výhra jej dělí od kalendářního grandslamu

New York - Srbský tenista Novak Djokovič udolal v pětisetové bitvě Alexandera Zvereva a po postupu do finále US Open jej dělí poslední výhra od zisku kalendářního grandslamu i rekordní 21. trofeje z těchto turnajů. Lídr světového žebříčku nad Němcem zvítězil 4:6, 6:2, 6:4, 4:6 a 6:2. V nedělním finále v New Yorku čeká Djokoviče druhý nasazený Rus Daniil Medveděv.

"Zbývá už jen jeden zápas. Pojďme na to. Dám do toho své srdce, duši, tělo i hlavu. Příští zápas budu brát tak, jako by to byl můj poslední v kariéře," prohlásil čtyřiatřicetiletý Djokovič poté, co Zvereva porazil po třech hodinách a 38 minutách. Oplatil mu tak šest týdnů starou porážku ze semifinále olympijského turnaje v Tokiu.

Získat kalendářní grandslam může Djokovič jako první tenista po 52 letech a třetí v historii. Dosud to dokázali jen v roce 1938 Američan Don Budge a dvakrát Australan Rod Laver v letech 1962 a 1969. V součtu s únorovým Australian Open, červnovým Roland Garros a červencovým Wimbledonem vyhrál rodák z Bělehradu letos na grandslamech i 27. zápas.

"Alexander je velký šampion. Je to někdo, koho obdivuju na hřišti i mimo něj," složil Zverevovi poklonu. "Věděli jsme, že nás čeká velká bitva. Díky moc vám divákům za dosud nejlepší atmosféru na turnaji. Pro tyto okamžiky žijeme, to jsou ty jedinečné příležitosti, o kterých každý den sníme," dodal.

US Open má Djokovič šanci vyhrát počtvrté. Do finále se ve Flushing Meadows dostal podesáté, celkově ho čeká 31. grandslamové finále, čímž vyrovnal Federerův rekord. Pokud získá jednadvacátou trofej, odpoutá se od Federera i Rafaela Nadala.

S pětadvacetiletým Medveděvem se naposledy utkal letos ve finále v Melbourne a vyhrál ve třech setech. Celkově vede vzájemnou bilanci srbský favorit 5:3. Ruský tenista v semifinále přehrál Félixe Augera-Aliassima z Kanady 6:4, 7:5 a 6:2.

Nedělní boj o titul na US Open začne ve 22:00 SELČ. Mužské finále tak obstarají dva nejvýše nasazení hráči, zatímco ženské má velmi nečekané obsazení. O premiérový grandslamový titul se totiž dnes střetnou devatenáctiletá Kanaďanka Leylah Fernandezová a o rok mladší Britka Emma Raducanuová, jež je první grandslamovou finalistkou z kvalifikace.

Ruský tenista Daniil Medveděv postoupil po roční pauze podruhé v kariéře do finále US Open. Druhý hráč světa dnes v New Yorku splnil proti Félixi Augeru-Aliassimeovi roli favorita a Kanaďana hrajícího první grandslamové semifinále porazil za dvě hodiny 6:4, 7:5 a 6:2.

Pětadvacetiletý Medveděv bude v neděli usilovat potřetí o zisk premiérového grandslamového titulu. V roce 2019 ve Flushing Meadows podlehl Španělu Rafaelu Nadalovi, letos ve vyvrcholení Australian Open nestačil na Novaka Djokoviče.

Jednadvacetiletý Auger-Aliassime postoupil do semifinále US Open jako první Kanaďan v historii. Montrealský rodák měl dobrou šanci zdramatizovat duel v druhém setu, kdy vedl 5:2 a za stavu 5:3 měl dva setboly. Medveděv ale oba odvrátil, vzal si brejk zpět a vývoj sady otočil. V třetím setu už nedal soupeři šanci, po prvním podání prohrál pouze jednu výměnu a po smeči přes hlavu slavil postup do třetího grandslamového finále.

Kanada má ale i po vyřazení Augera-Aliassimea stále šanci na singlový titul z New Yorku. V nečekaně obsazeném finále ženské dvouhry se v sobotu střetne Leylah Fernandezová s Britkou Emmou Raducanuovou.

Ram a Salisbury ovládli čtyřhru a získali druhý grandslamový titul

Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury vyhráli ve čtyřhře tenisové US Open a po loňském Australian Open získali druhý společný grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili 3:6, 6:2, 6:2 britsko-brazilskou dvojici Jamie Murray, Bruno Soares.

Sedmatřicetiletý Ram letos hrál své 21. US Open za sebou. Ve sbírce má po dnešku čtyři grandslamové triumfy, předloni a letos vyhrál na Australian Open smíšenou čtyřhry po boku Barbory Krejčíkové. O osm let mladší Salisbury letos získal titul v mixu na Roland Garros.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů) Muži: Dvouhra - semifinále: Medveděv (2-Rus.) - Auger-Aliassime (12-Kan.) 6:4, 7:5, 6:2, Djokovič (1-Srb.) - Zverev (4-Něm.) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Čtyřhra - finále: Ram, Salisbury (4-USA/Brit.) - J. Murray, Soares (7-Brit./Braz.) 3:6, 6:2, 6:2. Smíšená čtyřhra - semifinále: Krawczyková, Salisbury (2-USA/Brit.) - Pegulaová, Krajicek (USA) 7:6 (7:2), 6:4. Ženy: Čtyřhra - semifinále: Stosurová, Čang Šuaj (14-Austr./Čína) - Guarachiová, Krawczyková (7-Chile/USA) 6:2, 7:5, McNally, Gauffová (11-USA) - Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) 6:6 skreč. Juniorky: Čtyřhra - čtvrtfinále: Jiménezová, Mintegiová (1-And./Šp.) - B. Fruhvirtova, L. Fruhvirtova (5-ČR) 6:4, 7:6 (7:3).