Djokovič: Tenisté nechtějí pokračovat v sezoně s karanténami

Melbourne - Světová jednička Novak Djokovič tvrdí, že většina tenistů si nepřeje, aby sezona pokračovala, pokud budou nutné dlouhé karantény před turnaji tak jako v Austrálii. Slavný Srb uvedl, že chce od ATP Tour odpovědi, jak bude další průběh roku s pokračující pandemií koronaviru vypadat.

Účastníci Australian Open a dalších turnajů v Melbourne se museli podrobit po příletu do země čtrnáctidenní karanténě. Většina z nich směla až na pět hodin denně ven trénovat, někteří ale nemohli kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle opustit hotelový pokoj. Podle Djokoviče se neobvyklá příprava mohla podepsat na zdraví elitních hráčů.

"To, co tady vidíme, není normální. Na tohle nejsme zvyklí. Špičkoví hráči jsou ti, kteří jsou v nejlepší kondici. V minulosti to tak vždycky bylo," uvedl Djokovič, jenž postoupil na Australian Open do semifinále navzdory zranění břišních svalů z utkání 3. kola. "Teď tu máme zraněného Mattea Berrettiniho, Rafa Nadal má zraněná záda, já a Sascha Zverev se trápíme, totéž Grigor Dimitrov. Myslím, že to má co dělat s podmínkami, s nimiž se musíme vyrovnávat," řekl Djokovič po dnešní čtyřsetové výhře nad Němcem Zverevem.

"Doufejme, že je to jen dočasné. Ale jak se bavím s ostatními hráči, většina z nich nechce pokračovat v sezoně, pokud budeme muset před většinou turnajů do karantény," uvedl sedmnáctinásobný grandslamový šampion.

Djokovič už poté, co založil nezávislou hráčskou asociaci PTPA, není členem hráčské rady ATP. "Mluvil jsem s některými členy rady a tvrdili mi, že o tom vedou diskuze s vedením ATP. Čekám na odpovědi. Chci vědět, jak bude vypadat pokračování sezony po Austrálii, protože tohle rozhodně není dobré pro zdraví hráčů," řekl.

"Nikoho z toho neviním. Ale musíme najít způsob, jak to bude dál. Může to být něco jako 'bublina' v NBA, slyším, jak se o tom hráči baví, a nevadilo by mi něco takového udělat. Vybrat jedno místo a odehrajeme tam všechny turnaje na jednom povrchu. Tři čtyři týdny hraní, pak odpočinek, a zase zpátky na kurt," uvedl Djokovič.

Upozornil na to, že v Evropě a Severní Americe, kde jsou čísla nakažených stále vysoká, budou tenisté čelit dalším potenciálním karanténám a omezením počtu lidí v doprovodných týmech. "Některé země nechtějí přijímat lidi ze zemí, kde se šíří jiný typ viru. Upřímně řečeno nevím, jak tohle vyřešíme. Ale musíme jednat velmi rychle," dodal Djokovič.

Předseda ATP Andrea Gaudenzi v reakci uvedl, že dvoutýdenní karanténa byla pro tenisty novinka a její vliv na zdraví hráčů jeho organizace pečlivě sleduje. K možnosti "bubliny" se vyjádřil zdrženlivě. "Tour je ze své podstaty globální. Kdybychom tuto strukturu opustili, představovalo by to pro nás výraznější problémy než u jiných sportů či soutěží. Pokračujeme ve zkoumání všech životaschopných možností, na jejichž základě by mohla tour stále fungovat," uvedl Gaudenzi.