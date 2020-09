Djokovič se zastal rozhodčí proti útokům fandů

New York - Tenista Novak Djokovič se zastal čárové rozhodčí, na jejíž adresu se po jeho diskvalifikaci z US Open začaly množit nenávistné komentáře fanoušků. První hráč světového žebříčku byl vyloučen ve 4. kole poté, co v duelu se Španělem Pablem Carreňem rozhodčí trefil odpáleným míčkem do krku.

"Uvědomte si, že rozhodčí, kterou zasáhl míček, také potřebuje podporu naší komunity. Neudělala nic špatného. Žádám vás, abyste jí nabídli oporu a pochopení," napsal Djokovič na twitteru. Negativní vzkazy se na jejím instagramovém účtu začaly množit poté, co srbská média zveřejnila její uživatelské jméno.

Finančně pro Djokoviče skončilo US Open ztrátou 267.500 dolarů (5,998 milionu korun). Po diskvalifikaci přišel o 250.000 dolarů na odměnách za postup do osmifinále, k pokutě 10.000 dolarů za nesportovní chování pak navíc přibyla ještě penalizace 7500 dolarů za to, že se nedostavil na tiskovou konferenci po zápase. Během kariéry Srb ale na prémiích vydělal více než 140 milionů dolarů.