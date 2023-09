Djokovič se utká o titul na US Open s Medveděvem, který vyřadil obhájce Alcaraze

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - semifinále, 8. září 2023. Carlos Alcaraz ze Španělska.

New York - O titul na tenisovém US Open se střetnou Srb Novak Djokovič a Rus Daniil Medveděv. Druhý nasazený Djokovič porazil v semifinále ve svém jubilejním stém utkání na newyorském betonu domácího Američana Bena Sheltona 6:3, 6:2, 7:6 a jedna výhra ho dělí od 24. grandslamového titulu. Předloňský šampion Medveděv vyřadil obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

"Říkal jsem, že musím předvést výkon na škále hodnocení 11 z 10. Kromě třetího setu jsem ale hrál 12 z 10," řekl Medveděv v rozhovoru na kurtu. "To je jediná cesta, jak Carlose porazit. Ve svém mladém věku vyhrál už dva grandslamy a byl spoustu týdnů v čele světového žebříčku. Myslím, že se tohle ještě nikomu nepodařilo. Takže pokud ho chcete porazit, musíte být lepší, než normálně jste. Já to dnes dokázal," doplnil ruský tenista.

Nasazená trojka Medveděv se utká s Djokovičem ve Flushing Meadows o titul stejně jako v roce 2021. Tehdy zvítězil moskevský rodák třikrát 6:4 a připravil Srba o zisk sezonního grandslamu. Medveděv je ve finále US Open potřetí a může získat druhý grandslamový titul v kariéře.

"Je to výzva, hrát proti chlapíkovi, který má na kontě 23 grandslamových titulů, zatímco já mám jenom jeden. Když jsem ho tehdy porazil, hrál jsem lépe než obvykle. Musím to předvést znovu, není jiná možnost," uvedl Medveděv.

Dvacetiletý Alcaraz prohrál utkání s Medveděvem za tři hodiny a 22 minut. Přestože zahrál 45 vítězných míčů, doplatil na 38 nevynucených chyb. Vítěz letošního Wimbledonu přišel o šanci na zisk třetího grandslamového titulu v kariéře. Na turnajích "velké čtyřky" neuspěl po předchozích 12 výhrách.

"Přestože se už cítím vyzrálejší, takové zápasy mohou stále přijít. Myslel jsem si, že dokážu najít řešení, i když se zápas nevyvíjí správným směrem. Po tomhle utkání musím změnit názor. Stále se mám co učit," uvedl Alcaraz.

Šestatřicetiletý Djokovič se probojoval do 36. grandslamového finále a desátého na US Open. V New Yorku může získat čtvrtý titul a první od roku 2018. Předloni hrál rovněž o trofej, loni na turnaji chyběl kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru.

Dvacetiletý Shelton doplatil především na 43 nevynucených chyb, Djokovič jich měl 25. Rodák z Atlanty, kterému patřilo před turnajem ve světovém žebříčku 47. místo, si přesto vylepšil grandslamové maximum, dosud byl nejlépe letos ve čtvrtfinále Australian Open.

Djokovič vykročil za 87. vítězstvím v New Yorku vcelku suverénně. Ve třetím setu měl dvakrát výhodu brejku, Shelton ale dokázal k radosti zaplněných tribun kurtu Arthura Ashe vždy srovnat a vynutit si zkrácenou hru. V ní Djokovič získal brzy vedení 5:1 a semifinále dovedl po dvou hodinách a 42 minutách k postupu.

"Toto jsou zápasy, které mě inspirují k tomu, abych se každý den probouzel a pracoval tvrdě jako mladí kluci. Nemůžu být šťastnější, že jsem se dostal do dalšího grandslamového finále," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič, který při oslavách napodobil Sheltonovo vítězné gesto s položením telefonu, za což sklidil pískot některých fanoušků.

Rodák z Bělehradu má již od 1. kola jistotu jistotu, že se po US Open vrátí na post světové jedničky. Čtyřiadvacátým grandslamovým triumfem se může v pozici nejúspěšnějšího tenisty vzdálit Španělu Rafaelu Nadalovi (22) a vyrovnat absolutní rekord Australanky Margaret Courtové.

Djokovič je také třetím hráčem v historii, který má na US Open trojciferný počet startů. Více zápasů tam odehráli jen Švýcar Roger Federer (103) a Američan Jimmy Connors (115).

Ram a Salisbury vyhráli jako první po více než sto letech potřetí v řadě US Open

Rajeev Ram a Joe Salisbury vyhráli jako první mužský pár po více než sto letech potřetí za sebou čtyřhru na tenisovém US Open. Americko-britská dvojice porazila v dnešním finále 2:6, 6:3, 6:4 Inda Rohana Bopannu a Australana Matthewa Ebdena.

Devětatřicetiletý Ram a o osm let mladší Salisbury získali čtvrtý společný grandslamový titul. Poprvé triumfovali v roce 2020 na Australian Open a v následujících třech letech vždy v New Yorku. Oba mají také dva tituly v mixu, Ram vyhrál v Austrálii v letech 2019 a 2021 po boku Barbory Krejčíkové.

Ram se Salisburym prodloužili vítěznou sérii ve Flushing Meadows už na 18 zápasů. Naposledy vyhráli třikrát za sebou americký šampionát v mužské čtyřhře Maurice McLoughlin a Tom Bundy v letech 1912-14.

Ve 43 letech marně usiloval o první grandslamový triumf v mužské čtyřhře Bopanna. Finále US Open hrál už před třinácti lety, ale stejně jako v roce 2010 dnes neuspěl.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (2-Srb.) - Shelton (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (7:4), Medveděv (3-Rus.) - Alcaraz (1-Šp.) 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3..

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (3-USA/Brit.) - Bopanna, Ebden (6-Indie/Austr.) 2:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Sie Šu-wej, Wang Sin-jü (8-Tchaj-wan/Čína) 6:1, 7:6 (7:4), Zvonarevová, Siegemund (12-Rus./Něm.) - Bradyová, Stefaniová (USA/Braza.) 6:4, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - semifinále

Valentová (9-ČR) - Jamrichová (1-SR) 3:6, 6:4, 6:3, Samsonová (10-ČR) - Huiová (USA) 2:6, 3:6.

