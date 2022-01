Djokovič se po vyhoštění z Austrálie vrátil domů, může přijít i o Roland Garros

Melbourne - Tenista Novak Djokovič přistál po nedělní deportaci z Austrálie v Bělehradě. Prvního hráče světového žebříčku, jenž v Melbourne přišel po prohraném soudním sporu o vízum, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru, čeká v Srbsku bouřlivé přijetí. Aktuálně srbský tenista riskuje, že bez vakcíny na covid-19 přijde i o druhý grandslamový turnaj sezony Roland Garros.

Před letištní budovou tenistu očekávala skupinka fanoušků se srbskými vlajkami. "Novaku, jsi náš šampion," skandovali příznivci. Djokovič však odešel bočním východem a zatím neposkytl žádné vyjádření.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič přišel po zrušení víza o možnost obhajovat titul na Australian Open a zaútočit na rekordní 21. grandslamovou trofej. Rozhodnutí v Srbsku vyvolalo velké pobouření. Srbský prezident Aleksandar Vučič dokonce hovořil o honu na čarodějnice. "Řekl jsem Novakovi, že už se nemůžu dočkat, až se vrátí do své země, kde je vždy vítán," uvedl Vučič v neděli po vynesení definitivního verdiktu.

Devítinásobný vítěz úvodního grandslamu sezony Djokovič z Austrálie odcestoval ještě v neděli večer tamního času. Dnes ráno přistál v Dubaji, odkud pokračoval do Bělehradu. Podle agentury AP letadlo se srbským tenistou dosedlo ve 12:10 SEČ.

Djokovič může po Australian Open přijít bez očkování i o Roland Garros

Australský premiér Scott Morrison nevyloučil, že by Novak Djokovič mohl hrát příští rok na Australian Open, přestože mu podle zákona hrozí po deportaci automaticky tříletý zákaz vstupu do země. Aktuálně ale srbský tenista riskuje, že bez vakcíny na covid-19 přijde i o druhý grandslamový turnaj sezony Roland Garros.

Podle nově schváleného zákona, který v neděli prošel parlamentem a brzy by měl vstoupit v platnost, nebudou mít ve Francii neočkovaní lidé starší 16 let právo na vstup do restaurací, kulturních a sportovních zařízení či dálkových dopravních spojů a ministerstvo sportu dnes oznámilo, že nehodlá neočkovaným tenistům udělovat žádné výjimky.

"Pravidla budou platit pro každého, ať už je to divák nebo sportovec. A to až do odvolání," citovala agentura Reuters vyjádření ministerstva. "Roland Garros je v květnu. Situace se do té doby může změnit a my samozřejmě doufáme, že bude příznivější. Takže uvidíme, ale rozhodně nejsou žádné výjimky z platných pravidel."

Djokovič musel Austrálii opustit po prohraném soudním sporu o zrušené vízum, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru. Podle australských zákonů nemůže Djokovič získat v příštích třech letech další vízum, pokud ministr pro imigraci neuzná, že pro jeho udělení existují přesvědčivé nebo soucitné důvody.

"Nechci nic předjímat nebo říkat cokoliv, co by poté neumožnilo ministrovi udělat rozhodnutí, které musí," řekl dnes Morrison v rozhovoru pro rádio 2GB. "Platí to na tři roky (zákaz vstupu do země), ale existuje možnost, jak se za určitých podmínek vrátit, a to bude posouzeno, až ten čas nastane," dodal.

První hráč světového žebříčku definitivně přišel o šanci obhajovat titul na Australian Open v neděli poté, co tři soudci federálního soudu v Melbourne potvrdili jednomyslně rozhodnutí ministra pro imigraci o zrušení jeho víza. Djokovič, jenž chtěl v Melbourne usilovat o rekordní 21. grandslamový titul, je odpůrcem povinné vakcinace proti koronaviru a australské vízum dostal na základě výjimky z povinného očkování po prodělaném covidu-19.

Jeho žádost původně posoudily komise státu Victoria a australského tenisového svazu, ale nařízení federální vlády se liší. Po příletu mu vízum odebraly úřady na letišti. Soud mu ho kvůli procesnímu pochybení úředníků vrátil, ale v pátek mu vízum opět zrušil ministr pro imigraci Alex Hawke, který to vysvětlil veřejným zájmem. Jeho verdikt pak potvrdil soud.