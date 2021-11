Djokovič se na Turnaji mistrů utká s Tsitsipasem, Rubljovem a Ruudem

Turín (Itálie) - První tenista světa Novak Djokovič se v základní skupině Turnaje mistrů utká se Stefanosem Tsitsipasem, Andrejem Rubljovem a Casperem Ruudem. Ve druhé skupině obhájce titulu Daniil Medveděv nastoupí proti Alexanderu Zverevovi, Matteu Berrettinimu a Hubertu Hurkaczovi.

Djokovič je pětinásobným vítězem závěrečného turnaje sezony, který se od 14. do 21. listopadu poprvé uskuteční v Turíně. Poslední triumf si čtyřiatřicetiletý Srb připsal před šesti lety a pokud by letos získal titul, vyrovnal by rekord Rogera Federera.

Ve skupině Djokovič narazí na vítěze Turnaje mistrů z roku 2019 Tsitsipase. Řeckého soupeře v osmi dosavadních vzájemných zápasech šestkrát porazil. Rus Rubjlov se na Masters představí druhým rokem za sebou, Ruud se mezi elitu kvalifikoval jako první Nor v historii.

Ve druhé skupině vedle ruské světové dvojky Medveděva na Turnaji mistrů triumfoval i třetí hráč světa Zverev - německý tenista zvítězil v roce 2018. Berrettini si na domácí půdě připíše druhou účast na Masters, Polák Hurkacz je debutantem.