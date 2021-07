Djokovič se ještě nerozhodl, jestli se zúčastní OH v Tokiu

Londýn - Srbský tenista Novak Djokovič se ještě nerozhodl, jestli se zúčastní olympijských her v Tokiu. Světovou jedničku nahlodalo nedávné zpřísnění opatření, kvůli kterým nebudou na stadion smět ani domácí fanoušci, jak bylo původně v plánu, a další omezení počtu doprovodu. Pod pěti kruhy se Djokovič dosud představil třikrát, jeho maximem je bronz z Pekingu 2008.

"Musím si to ještě rozmyslet. Vždy jsem měl v plánu na hry jet, ale teď trochu váhám. Po tom, co jsem se dozvěděl v posledních dnech, je to 50 na 50," řekl Djokovič novinářům v Londýně, kde dnes pošesté ovládl Wimbledon a 20. grandslamovým titulem se dotáhl na své rivaly Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič slaví letos po Australian Open a Roland Garros už třetí grandslamovou trofej a má šanci získat kalendářní Grand Slam. Aby to dokázal jako třetí tenista v historii a napodobil Američana Dona Budge a Australana Roda Lavera, potřebuje vyhrát i US Open.

Po obnovení nouzového stavu kvůli stoupajícímu počtu nakažených koronavirem v Tokiu pořadatelé v týdnu oznámili, že se hry uskuteční před prázdnými tribunami. Dosavadní plány počítaly s tím, že by domácí diváci zaplnili haly a stadiony až na padesát procent kapacity, přičemž maximum bylo stanoveno na 10.000 lidí. Hry začnou 23. července.