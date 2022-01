Djokovič přiznal, že s vědomím pozitivního testu na covid šel na rozhovor

Melbourne - Světová jednička Novak Djokovič se ohradil proti kritice, že se po pozitivním testu na koronavirus účastnil veřejných akcí. Srbský tenista v prohlášení na instagramu uvedl, že o výsledku se dozvěděl až posléze. Přiznal však, že s vědomím nákazy se zúčastnil rozhovoru pro deník L'Équipe.

Djokovič na sociálních sítích reagoval na aféru, která se rozpoutala kolem jeho příletu do Austrálie. Dvacetinásobný grandslamový vítěz, který je odpůrcem vakcinace, sice dostal výjimku z povinného očkování pro účast na Australian Open, úřady mu však vízum zamítly.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič díky procesnímu pochybení imigračních úředníků rozhodnutí zvrátil u soudu a byl do země vpuštěn. Stále mu však hrozí vyhoštění, které může nařídit australský ministr pro imigraci Alex Hawke. Rozhodnout by měl nejdříve ve čtvrtek.

Djokovič dostal výjimku od komisí australského tenisového svazu a vlády státu Victoria díky prodělání koronaviru. Pozitivní test měl 16. prosince, poté se však účastnil několika veřejných akcí.

"Následující den jsem v tenisové akademii v Bělehradě předával dětem ocenění. Před tím jsem si udělal antigenní test a ten byl negativní," uvedl Djokovič. "Neměl jsem příznaky, cítil jsem se dobře a o pozitivním PCR testu jsem se dozvěděl až posléze," dodal.

Djokovič také 18. prosince poskytl rozhovor francouzskému deníku L'Équipe. Devítinásobný šampion Australian Open přiznal, že v tu dobu už o pozitivním výsledku věděl.

"Nechtěl jsem je zklamat, byl to závazek," vysvětlil Djokovič, proč rozhovor nezrušil. "S výjimkou focení jsem po celou dobu měl roušku a dodržoval jsem bezpečný odstup," zdůraznil.

"Když jsem pak byl doma v izolaci, došlo mi, že to byla chyba. Měl jsem rozhovor odložit," řekl Djokovič, který také čelí obvinění, že v příjezdovém formuláři vyplnil mylné informace o předchozích cestách.

V dokumentech bylo uvedeno, že dva týdny před příjezdem do Austrálie nikam necestoval. Djokovič však v tomto období odjel z Bělehradu trénovat do španělské Marbelly.

Djokovič tvrdí, že nešlo o úmysl. "Byla to obyčejná chyba, nebylo to schválně. Můj agent zaškrtnul špatné políčko a už se za to omluvil. Kvůli pandemii žijeme v náročné době a takové chyby se mohou stát," uvedl.

Obyčejné pochybení by měly podpořit i nové dokumenty, které Djokovičovi právníci nově předložili australským úřadům. Prozkoumání těchto podkladů podle mluvčího ministra pro migraci odloží rozhodnutí o případném vyhoštění. O něm měl Hawke původně rozhodovat dnes.