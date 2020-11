Djokovič porazil Zvereva a zachránil semifinále

Londýn - Světová tenisová jednička Novak Djokovič ze Srbska zdolal na Turnaji mistrů v rozhodujícím duelu skupiny Tokio 1970 Němce Alexandera Zvereva 6:3, 7:6 a postoupil do semifinále. V něm se utká s vítězem skupiny Londýn 2020 Dominicem Thiemem z Rakouska.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Španěl Rafael Nadal a již jistý vítěz skupiny Tokio 1970 Daniil Medveděv. Ruský tenista dnes zakončí program základní fáze nic neřešícím duelem s londýnským debutantem Diegem Schwartzmanem z Argentiny.

Djokovič a Zverev měli před dnešním duelem shodně na kontě výhry nad Schwartzmanem a prohry s Medveděvem, takže se o druhé semifinálové místo utkali v přímém souboji. Pětinásobný vítěz turnaje Djokovič hned při první příležitosti vzal šampionovi z roku 2018 Zverevovi podání a díky jedinému brejku v zápase získal první set. Sám v duelu odvrátil všechny tři brejkboly a zkrácenou hru druhé sady vyhrál 7:4.

Třiatřicetiletý Djokovič oplatil o deset let mladšímu Zverevovi dva roky starou finálovou porážku a postoupil do semifinále Turnaje mistrů podeváté při třinácti účastech. Sedmnáctinásobný grandslamový šampion usiluje v Londýně o šestý triumf, jímž by vyrovnal rekord Rogera Federera.

Britská metropole se po 12 letech loučí s Turnajem mistrů kvůli koronavirovým opatřením zápasy v prázdné osmnáctitisícové hale O2. Od příštího roku bude finále sezony ATP Tour pro nejlepších osm hráčů roku hostit Turín.

Turnaj mistrů v Londýně

(tvrdý povrch, dotace 5,7 milionu dolarů):

Dvouhra - skupina Tokio 1970:

Djokovič (1-Srb.) - A. Zverev (5-Něm.) 6:3, 7:6 (7:4).

Tabulka:

1. Medveděv 2 2 0 4:0 2 2. Djokovič 3 2 1 4:2 2 3. A. Zverev 3 1 2 2:5 1 4. Schwartzman 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra - skupina Boba Bryana:

Pavič, Soares (1-Chorv./Braz.) - Peers, Venus (6-Austr./N. Zél.) 6:7 (2:7), 6:3, 10:8.

Tabulka:

1. Granollers, Zeballos 2 2 0 4:1 2 2. Pavič, Soares 3 2 1 5:4 2 3. Melzer, Roger-Vasselin 2 1 1 3:3 1 4. Peers, Venus 3 0 3 2:6 0