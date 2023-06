Djokovič porazil zraněného Alcaraze, o titul z Roland Garros si zahraje s Ruudem

Paříž - Srbský tenista Novak Djokovič v semifinále Roland Garros porazil 6:3, 5:7, 6:1 a 6:1 zraněného Španěla Carlose Alcaraze. V nedělním finále proti Casperu Ruudovi z Norska, který porazil 6:3, 6:4 a 6:0 Alexandera Zvereva z Německa, si zahraje o rekordní 23. grandslamový titul a návrat na pozici světové jedničky, ze které může sesadit právě dnešního soupeře.

Djokovič s Alcarazem v prvních dvou setech předváděli skvělý a vyrovnaný tenis. Alcaraz se ve druhé sadě blýskl fantastickým úderem z otočky, Djokovič se zase dokázal vyrovnat se zraněným zápěstím, které si nechal ve druhém setu ošetřit.

Závěr očekávaného zápasu dvou největších hvězd současnosti byl ale nakonec pro fanoušky zklamáním. Za stavu 1:1 ve třetím setu totiž dostal Alcaraz křeče, ze kterých už se nevzpamatoval a přišel o šanci na druhý grandslamový titul po loňském triumfu na US Open.

Dvacetiletý Španěl si sice okamžitě vzal čas na ošetření i s vědomím, že kvůli jinému načasování, než povolují pravidla, přijde o podání, ale ani to nepomohlo. Djokovič se ujal vedení 2:1 a už nedal soupeři šanci.

"Bylo to pro mě opravdu těžké a jsem z toho strašně zklamaný. První dva sety byly velmi náročné a já najednou dostal křeče. Ale nejen do nohou, ale i do rukou, prostě do celého těla," řekl Alcaraz.

"Měl prostě smůlu, v takovém zápase nechcete, abyste dostali křeče. Asi pro něj potom bylo náročné se rozhodnout, jestli zápas vzdát, nebo hrát až do konce. Je to bojovník a za to si zaslouží respekt," uvedl Djokovič.

Alcaraz měl i ve zbytku zápasu viditelné potíže a další bod získal až za stavu 0:5 ve čtvrtém setu. "Soucítím s ním, je mi ho líto. Doufám, že bude brzy v pořádku. Ale je mladý a určitě tady ještě získá hodně titulů," řekl Djokovič.

Šestatřicetiletý Srb si na Roland Garros zahraje ve finále posedmé, turnaj ovládl v letech 2016 a 2021. V nedělním finále může navázat na triumf z letošního Australian Open a osamostatnit se v čele historického pořadí podle počtu grandslamových titulů.

O rekord se momentálně dělí se Španělem Rafaelem Nadalem. Obhájce titulu a majitel rekordních 14 triumfů z French Open kvůli vleklým potížím s kyčlí a operaci ukončil předčasně sezonu a v Paříži nestartuje.

Čtyřiadvacetiletého Ruuda čeká třetí grandslamové finále v kariéře. Obě zatím prohrál - loni v Paříži nestačil na Nadala a na US Open podlehl Alcarazovi.

Proti Zverevovi měl Ruud od začátku navrch a potvrdil roli turnajové čtyřky. S Djokovičem se utkal zatím čtyřikrát a neuhrál s ním ani set. Šestadvacetiletý Zverev na druhé grandslamové finále nedosáhl a na French Open skončil v semifinále potřetí za sebou.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 49,6 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (3-Srb.) - Alcaraz (1-Šp.) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Junioři:

Čtyřhra - semifinále:

Sciahbasi, Vulpitta (It.) - Hrazdil, Camus (ČR/Austr.) 7:5, 7:6 (9:7).