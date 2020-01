Djokovič porazil Federera, ve finále jsou Keninová a Muguruzaová

Srbský tenista Novak Djokovič se raduje z postutpu do finále Australian Open.

Srbský tenista Novak Djokovič se raduje z postutpu do finále Australian Open. ČTK/AP/Lee Jin-man

Melbourne - Novak Djokovič znovu porazil v semifinále tenisového Australian Open Rogera Federera. Srb zdolal švýcarského soupeře 7:6, 6:4, 6:3 a v této fázi úvodního grandslamu sezony si s ním poradil už počtvrté. V Melbourne bude hrát o osmý titul a celkově o sedmnáctou grandslamovou trofej. Do ženského finále postoupily Sofia Keninová a Garbiňe Muguruzaová. Češka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále smíšené čtyřhry.

Dvaatřicetiletý Djokovič je ve finále v Melbourne poosmé v kariéře a všechny předešlé účasti v letech 2008, 2011-13, 2015-16 i loni proměnil v zisk titulu. Na Australian Open je nejúspěšnějším hráčem mužské dvouhry.

V letošním finále narazí na vítěze pátečního semifinále, v kterém se utkají pátý nasazený Dominic Thiem z Rakouska a Němec Alexander Zverev.

V očekávaném prvním semifinále to jen v prvních pěti hrách vypadalo, že by Federer mohl Djokoviče přehrát. Držitel dvaceti grandslamových vavřínů začal brilantně. Po parádním prohozu vedl 2:0, sice o brejk přišel, ale znovu udeřil a za stavu 4:1 měl tři brejkboly. "Na začátku jsem se zbytečně soustředil na jeho hru místo té své. Dokázal jsem to ale změnit, což bylo hodně důležité," komentoval Djokovič úvod.

A v tu chvíli nastal obrat. Djokovič si podání udržel. Jeho výkon narostl a délka úderů začala být jedinečná. Federer znejistěl, za stavu 5:4 první set nedopodával a v tie-breaku úřadoval Djokovič - Federerovi v něm povolil jen jeden bod.

Od druhého setu Djokovič diktoval tempo a Federer měl jen občas hvězdné záblesky. "První set mě uklidnil," řekl Djokovič. Úřadoval tradičně skvělým returnem, výbornou obranou ve výměnách, udělal jen osmnáct chyb a skvěle podával.

Ve druhém setu vydržel Federer Djokovičův tlak do desáté hry. Za stavu 4:5 Švýcar zkazil volej a Srb při setbolu doběhl zkrácení a poslal míč křížně přes síť. Ve třetí sadě získal Djokovič brejk na 4:2 a bez problémů utkání dotáhl k postupu.

"Musím vyslovit respekt před Rogerem, že nastoupil a hrál tak dobře, protože byl evidentně zraněný a nemohl hrát nejlépe," řekl Djokovič na kurtu.

Federer, který si po prvním setu nechal v útrobách ošetřit zraněné tříslo ze čtvrtfinále, označil utkání s Djokovičem za příšerné. "Měl jsem skvělý vstup a solidní konec a všechno mezi tím je k zapomenutí. Hrál jsem s tím, že mám tříprocentní šanci uspět, a to je pak těžké," řekl zklamaný Švýcar a dodal: "Nakonec to nebylo tak špatné, ale můžu hrát líp. Semifinále je vlastně velmi dobrý výsledek."

V ženském finále se utkají Keninová a Muguruzaová

Světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie domácí grandslam nevyhraje. Čtvrtfinálová přemožitelka Petry Kvitové v semifinále v Melbourne prohrála 6:7 a 5:7 s Keninovou. Americká tenistka zvládla lépe koncovky obou setů a ve svém prvním grandslamovém finále se utká se Španělkou Muguruzaovou, která stejným skóre 7:6 a 7:5 porazila turnajovou čtyřku Simonu Halepovou.

Bartyová se do semifinále dvouhry na Australian Open dostala jako první domácí hráčka od roku 1984. Ve finále byla z Australanek naposledy Wendy Turnbullová v roce 1980 a poslední domácí šampionkou byla Chris O'Neilová před 42 lety. Bartyová na ně zatím nenaváže.

V tie-breaku první sady vedla domácí tenistka 6:4, ale ani jeden setbol nevyužila a sadu ztratila. Ve druhém setu rychlým brejkem odskočila na 3:1 a za stavu 5:4 a 40:15 měla při vlastním servisu další dva setboly, ale znovu neuspěla. Při soupeřčině brejkbolu pak poslala nahraný forhend do sítě a podání ztratila. Keninová momentální převahu využila i ve dvanáctém gamu, kdy Bartyové znovu sebrala servis a vyhrála 7:5.

Keninová po postupu složila Bartyové poklonu. "Je to strašně těžká soupeřka, hraje opravdu úžasně a věděla jsem, že musím najít způsob jak vyhrát. Přišla s pár fakt skvělými údery, není světovou jedničkou jen tak. Takže jsem za tohle hrozně vděčná," řekla.

Bartyová se v semifinále necítila úplně nejlépe. "Přesto jsem byla pár míčů od toho, abych vyhrála ve dvou setech. Vytvořila jsem si šance, ale ty důležité body jsem nezahrála dost dobře. Musím ocenit Sofii Keninovou, která při nich zahrála agresivně a zasloužila si vyhrát," řekla třiadvacetiletá Australanka, jež na tiskovou konferenci přišla s tříměsíční neteří.

Ta jí bezprostředně po porážce vykouzlila úsměv na tváři. Navzdory vyřazení zhodnotila Bartyová úvod sezony pozitivně. "Je to zklamání, ale kdybyste mi před třemi týdny řekli, že vyhraji turnaj v Adelaide a budu v semifinále Australian Open, tak bych to brala."

Jednadvacetiletá turnajová čtrnáctka Keninová prožívá životní grandslam. Dosavadním maximem moskevské rodačky bylo osmifinále loňského Roland Garros. Je nejmladší finalistkou Australian Open od roku 2008, kdy dvacetiletá Maria Šarapovová z Ruska porazila v boji o titul ještě o pár měsíců mladší Anu Ivanovičovou ze Srbska.

Ve finále čeká Keninovou protřelejší soupeřka, Muguruzaová už dvě grandslamové trofeje získala. Australian Open ale ani jedna z finalistek nevyhrála, takže úvodní grandslam sezony bude mít novou šampionku.

Šestadvacetiletá Muguruzaová pod vedením staronové trenérky Conchity Martínezové, která loni vedla Češku Karolínu Plíškovou, navázala na výborné výkony z předchozích zápasů. V prvním setu vedla 5:3, ale náskok neudržela. V koncovce měla Halepová čtyři setboly, ale ani jeden nevyužila a zkrácenou hru nakonec vyhrála 10:8 Španělka.

Rumunská tenistka byla ve druhé sadě blízko vyrovnání, protože za stavu 5:4 podávala na zisk setu. Podobně jako Bartyová ale neuspěla a sadu ztratila v poměru 5:7. "Nemyslela jsem si, že jsem dole. Říkala jsem si: 'Makej dál a šance přijde.' Takže jsem se držela a bojovala ze všech sil," řekla Muguruzaová na kurtu.

Do finále některého ze čtyř největších turnajů postoupila poprvé od Wimbledonu 2017, kde získala druhý grandslamový titul. "Jsem nadšená, že jsem ve finále, byla to dlouhá cesta. V sobotu mám ještě jeden zápas," poznamenala. S Keninovou na okruhu WTA zatím odehrála jen jedno utkání, vloni v září v Pekingu prohrála.

Obhájkyně Krejčíková je v semifinále mixu

Loňská vítězka mixu Krejčíková spolu s letošním partnerem Nikolou Mektičem z Chorvatska porazila ve čtvrtfinále Australian Open 6:0 a 6:2 ukrajinsko-indický pár Naďa Kičenoková, Rohan Bopanna.

Krejčíková loni v Melbourne triumfovala s Američanem Rajeevem Ramem. V úspěšném tažení pokračuje i letos, s Mektičem ve čtvrtfinále potřebovali na postup jen 47 minut. Letos hrála Krejčíková na Australian Open i semifinále ženské čtyřhry, v němž společně s Kateřinou Siniakovou prohrály s Barborou Strýcovou a její tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej.

Výsledky grandslamového turnaje Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (2-Srb.) - Federer (3-Švýc.) 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Purcell, Saville (Austr.) - Dodig, Polášek (4-Chorv./SR) 6:7 (7:9), 6:3, 6:4, Ram, Salisbury (11-USA/Brit.) - Bublik, Kukuškin (Kaz.) 4:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Keninová (14-USA) - Bartyová (1-Austr.) 7:6 (8:6), 7:5, Muguruzaová (Šp.) - Halepová (4-Rum.) 7:6 (10:8), 7:5.

Smíšená čtyřrha - čtvrtfinále:

Krejčíková, Mektič (5-ČR/Chorv.) - N. Kičenoková, Bopanna (Ukr./Indie) 6:0, 6:2.

Juniorky:

Čtyřhra - semifinále:

Ealaová, Nugruhová (4-Fil./Indon.) - L. Fruhvirtová, Bartoneová (1-ČR/Lot.) 1:6, 7:5, 10:8.