Djokovič označil vyloučení Rusů z Wimbledonu za šílené, Rubljov za diskriminační

Bělehrad - První tenista světového žebříčku Novak Djokovič nesouhlasí se zákazem startu ruských a běloruských tenistů ve Wimbledonu. Rozhodnutí pořadatelů londýnského grandslamu čtyřiatřicetiletý Srb označil za šílené. Jeden z nejlepších ruských tenistů Andrej Rubljov zase hovořil o diskriminaci.

"Vždycky budu odsuzovat válku a nikdy ji nebudu podporovat, protože sám jsem dítě války," citovala agentura Reuters Djokoviče, který v dětství zažil konflikt v bývalé Jugoslávii.

"Vím, jak vás válka poznamená. V Srbsku si všichni pamatujeme, co se stalo v roce 1999," přidal Djokovič. "Nicméně ani tak nemůžu podpořit rozhodnutí Wimbledonu, které je prostě šílené. Když se politika smíchá se sportem, je to špatně," dodal.

Představitelé Wimbledonu vyloučili ruské a běloruské reprezentanty kvůli invazi na Ukrajinu. Odůvodnili to snahou o to, aby nebyl turnaj v All England Clubu zneužit k propagaci ruského režimu. Navíc tím následovali drtivou většinu sportovních organizací, které po únorovém útoky zakázaly Rusům a Bělorusům startovat na mezinárodních akcích. Tenis byl dosud výjimkou.

"Jejich odůvodnění nemá žádnou logiku. To, co se teď děje, je naše naprostá diskriminace," uvedl osmý hráč světového žebříčku Rubljov po vítězství v 2. kole turnaje v Bělehradu nad Jiřím Lehečkou. "Kdyby dali prize money z turnaje na humanitární pomoc, rodinám a dětem, které trpí, tak by to mělo nějaký smysl. Tímhle se ale nic nezmění," řekl Rubljov.

Proti rozhodnutí pořadatelů se ohradilo vedení ATP i WTA, ale i řada osobností v čele se slavnou Martinou Navrátilovou. Ukrajinští tenisté a tenistky naopak vyloučení Rusů a Bělorusů přivítali.

"Nechceme, aby byli vyloučeni úplně všichni. Ale když se nepostaví proti ruskému režimu, tak je zákaz na místě," uvedla v rozhovoru pro BBC 25. hráčka světa Elina Svitolinová.

"Jen po nich chceme, aby vystoupili a řekli, že jsou s námi a zbytkem světa proti ruské vládě," řekla. "To je pro mě to hlavní. Jestli jsou proti a takovou vládu nevolili, tak bude jen správné, pokud budou hrát," dodala.

Podle sedmadvacetileté Svitolinové to ale zatím neudělal nikdo z ruských hráčů a hráček. Světová dvojka Daniil Medveděv vyzval na twitteru k míru, stejně jako Rubljov.

"Na prstech jedné ruky spočítám, kolik ruských nebo běloruských hráček za mnou přišlo a zeptalo se, jak se mám, jak je na tom moje rodina, jestli je v bezpečí," prohlásila Svitolinová. "Proto jsem z jejich chování tak zklamaná. Jsme kolegové, co se potkávají týden co týden. Jejich postoj je pro mě šokující," dodala.